Detienen a un menor de 16 años por un millonario golpe en Berisso

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Berisso informó de la detención de un menor de 16 años acusado de participar de un brutal asalto a una jubilada, a la que le sacaron una verdadera fortuna -el pasado 22 de agosto- en una vivienda de la calle 13 entre 156 Norte y 157 de esa ciudad.

Según se indicó oficialmente, sería uno de los dos delincuentes que se llevó 18.000 dólares y 5 millones de pesos, tras agarrarla del cuello y casi asfixiarla.

La víctima, cabe destacar, tiene 86 años y quedó muy afectada por el suceso. En los allanamientos, además, se secuestró elementos de interés para la investigación.