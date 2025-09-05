El tránsito se cobró la vida de otro motociclista

Un cruce de calles en Berisso se transformó en escenario de una nueva tragedia vial: un joven de 18 años murió tras un violento choque entre la moto en la que viajaba y un taxi. El hecho ocurrió en 31 y 124 y dejó además a otra persona herida. La investigación avanza con un dato que suma inquietud: fuentes indicaron que la moto no tenía patente y se sospecha que podría haber sido robada.

De acuerdo a lo revelado, el siniestro se produjo cuando dos jóvenes se desplazaban en una moto Honda GLH y, por motivos que aún son materia de peritajes, impactaron contra un Chevrolet Corsa blanco y verde habilitado como taxi.

La peor parte se la llevó Leonardo Patri, de 18 años, quien falleció en el lugar producto de las heridas sufridas. Su acompañante, un joven de 20 años, sobrevivió y fue trasladado consciente al nosocomio, donde permanece internado bajo observación médica. Ninguno de los dos llevaba casco al momento del impacto, un dato que refuerza la peligrosidad de la escena. Voceros confirmaron que la moto carecía de chapa patente, lo que encendió la sospecha de que podría tratarse de un vehículo sustraído. Esa línea de investigación ya está en marcha: la fiscalía ordenó verificar el número de motor y de cuadro para determinar su procedencia.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone, quien caratuló el hecho como “homicidio culposo”.

Lo cierto es que la tragedia vial refuerza un patrón que alarma: la moto como escenario recurrente de víctimas jóvenes en la Región. Según los registros oficiales que lleva este diario, en lo que va del año ya se cuentan 49 muertes por siniestros viales, muchas de ellas con motociclistas como protagonistas.