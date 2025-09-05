Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Un joven de 18 años murió en Berisso a bordo de una moto que sería robada

El tránsito se cobró la vida de otro motociclista

5 de Septiembre de 2025 | 02:39
Edición impresa

Un cruce de calles en Berisso se transformó en escenario de una nueva tragedia vial: un joven de 18 años murió tras un violento choque entre la moto en la que viajaba y un taxi. El hecho ocurrió en 31 y 124 y dejó además a otra persona herida. La investigación avanza con un dato que suma inquietud: fuentes indicaron que la moto no tenía patente y se sospecha que podría haber sido robada.

De acuerdo a lo revelado, el siniestro se produjo cuando dos jóvenes se desplazaban en una moto Honda GLH y, por motivos que aún son materia de peritajes, impactaron contra un Chevrolet Corsa blanco y verde habilitado como taxi.

La peor parte se la llevó Leonardo Patri, de 18 años, quien falleció en el lugar producto de las heridas sufridas. Su acompañante, un joven de 20 años, sobrevivió y fue trasladado consciente al nosocomio, donde permanece internado bajo observación médica. Ninguno de los dos llevaba casco al momento del impacto, un dato que refuerza la peligrosidad de la escena. Voceros confirmaron que la moto carecía de chapa patente, lo que encendió la sospecha de que podría tratarse de un vehículo sustraído. Esa línea de investigación ya está en marcha: la fiscalía ordenó verificar el número de motor y de cuadro para determinar su procedencia.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone, quien caratuló el hecho como “homicidio culposo”.

Lo cierto es que la tragedia vial refuerza un patrón que alarma: la moto como escenario recurrente de víctimas jóvenes en la Región. Según los registros oficiales que lleva este diario, en lo que va del año ya se cuentan 49 muertes por siniestros viales, muchas de ellas con motociclistas como protagonistas.

 

LE PUEDE INTERESAR

Salía de la facultad y fue abordada por motochorros

LE PUEDE INTERESAR

Vaciaron una vivienda y escaparon caminando
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Un motociclista de 18 años murió en Berisso / EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
+ Leidas

Hourcade: “El único camino es el diálogo”

Cagliardi: “Hay que ponerle un freno a Milei”

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

VIDEO. Una despedida perfecta

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

El riesgo país sigue alto y hubo más intervención

De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje

Fenómeno climático: por qué se demora la primavera
Últimas noticias de Policiales

Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo

La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo

En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro

La ex de Herman Krause acataría la orden judicial
La Ciudad
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante
Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
Estado de emergencia en varias zonas rurales
Lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión
Espectáculos
El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
Natalia Oreiro: “Necesitamos conectar y el cine nos conecta”
Adiós al Rey Giorgio Armani: elegancia desenfadada
Marcela Morelo: “La música acompaña, sana, une”
Deportes
VIDEO. Una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje
Información General
Fenómeno climático: por qué se demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento
Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla