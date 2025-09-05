Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Llegó a los 54 partidos con la selección e igualó la línea del pato fillol

El “Dibu” estableció una nueva marca

El “Dibu” estableció una nueva marca

el dibu igualó al fillol como el segundo arquero con más partidos

5 de Septiembre de 2025 | 03:36
Edición impresa

El partido de anoche ante Venezuela, por las Eliminatorias, no fue un encuentro más para Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo alcanzó su partido número 54 con la camiseta albiceleste, un hito que lo pone en una posición histórica y lo deja en compañía de una leyenda.

Con esta nueva participación, Dibu igualó a Ubaldo Matildo “Pato” Fillol (campeón del mundo en 1978) como el segundo arquero con más partidos en la historia de la Selección. Por delante de ambos, solo quedará el récord de Sergio “Chiquito” Romero, quien ostenta la cima con 96 partidos.

El ascenso de Dibu Martínez en la tabla histórica es notable.

En sus 54 partidos jugados hasta el momento con la camiseta albiceleste, el arquero, que continuará en el Aston Villa a pesar de que haberse concretado la transferencia al Manchester United, ha logrado 40 victorias, 10 empates y solo 4 derrotas. Un dato que resalta su impacto es la impresionante cifra de 38 vallas invictas, muy superior a la de Fillol, quien logró 18 en la misma cantidad de encuentros.

Durante la semana, previa al partido con la Vinotinto, arquero marplatense fue visitado por el legendario arquero de la Selección Argentina de 1978, quien le entregó su histórica camiseta autografiada.

A través de sus redes sociales, el “Pato” compartió el momento con el mensaje: “Abrazo de palo a palo, ‘Dibu’!”. El jugador del Aston Villa no tardó en responder, agradeciendo el gesto y reconociendo el legado de su ídolo con un mensaje directo: “Gracias por dejar la vara tan alta Pato...”.

LE PUEDE INTERESAR

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

LE PUEDE INTERESAR

De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
+ Leidas

Hourcade: “El único camino es el diálogo”

Cagliardi: “Hay que ponerle un freno a Milei”

VIDEO.- Una despedida perfecta

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof

De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Una despedida perfecta

Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje
La Ciudad
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante
Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
Estado de emergencia en varias zonas rurales
Lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión
Policiales
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
La ex de Herman Krause acataría la orden judicial
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Espectáculos
El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
Natalia Oreiro: “Necesitamos conectar y el cine nos conecta”
Adiós al Rey Giorgio Armani: elegancia desenfadada
Marcela Morelo: “La música acompaña, sana, une”
Política y Economía
Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera
El riesgo país sigue alto y hubo más intervención
Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof
Otro revés: media sanción al proyecto que pone límites al uso de los DNU
El presidente Milei y una gira relámpago por los Estados Unidos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla