El “Dibu” estableció una nueva marca

Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Otro revés: media sanción al proyecto que pone límites al uso de los DNU
El presidente Milei y una gira relámpago por los Estados Unidos
No se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
VIDEO. “El Concejo de Ensenada es una escribanía del Ejecutivo”
La lista platense de Somos hizo un acto en el Club de los Abuelos
Una editorial “boutique” inauguró su nueva espacio en City Bell
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El partido de anoche ante Venezuela, por las Eliminatorias, no fue un encuentro más para Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo alcanzó su partido número 54 con la camiseta albiceleste, un hito que lo pone en una posición histórica y lo deja en compañía de una leyenda.
Con esta nueva participación, Dibu igualó a Ubaldo Matildo “Pato” Fillol (campeón del mundo en 1978) como el segundo arquero con más partidos en la historia de la Selección. Por delante de ambos, solo quedará el récord de Sergio “Chiquito” Romero, quien ostenta la cima con 96 partidos.
El ascenso de Dibu Martínez en la tabla histórica es notable.
En sus 54 partidos jugados hasta el momento con la camiseta albiceleste, el arquero, que continuará en el Aston Villa a pesar de que haberse concretado la transferencia al Manchester United, ha logrado 40 victorias, 10 empates y solo 4 derrotas. Un dato que resalta su impacto es la impresionante cifra de 38 vallas invictas, muy superior a la de Fillol, quien logró 18 en la misma cantidad de encuentros.
Durante la semana, previa al partido con la Vinotinto, arquero marplatense fue visitado por el legendario arquero de la Selección Argentina de 1978, quien le entregó su histórica camiseta autografiada.
A través de sus redes sociales, el “Pato” compartió el momento con el mensaje: “Abrazo de palo a palo, ‘Dibu’!”. El jugador del Aston Villa no tardó en responder, agradeciendo el gesto y reconociendo el legado de su ídolo con un mensaje directo: “Gracias por dejar la vara tan alta Pato...”.
LE PUEDE INTERESAR
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
LE PUEDE INTERESAR
De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí