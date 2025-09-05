El “Dibu” estableció una nueva marca

el dibu igualó al fillol como el segundo arquero con más partidos

El partido de anoche ante Venezuela, por las Eliminatorias, no fue un encuentro más para Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo alcanzó su partido número 54 con la camiseta albiceleste, un hito que lo pone en una posición histórica y lo deja en compañía de una leyenda.

Con esta nueva participación, Dibu igualó a Ubaldo Matildo “Pato” Fillol (campeón del mundo en 1978) como el segundo arquero con más partidos en la historia de la Selección. Por delante de ambos, solo quedará el récord de Sergio “Chiquito” Romero, quien ostenta la cima con 96 partidos.

El ascenso de Dibu Martínez en la tabla histórica es notable.

En sus 54 partidos jugados hasta el momento con la camiseta albiceleste, el arquero, que continuará en el Aston Villa a pesar de que haberse concretado la transferencia al Manchester United, ha logrado 40 victorias, 10 empates y solo 4 derrotas. Un dato que resalta su impacto es la impresionante cifra de 38 vallas invictas, muy superior a la de Fillol, quien logró 18 en la misma cantidad de encuentros.

Durante la semana, previa al partido con la Vinotinto, arquero marplatense fue visitado por el legendario arquero de la Selección Argentina de 1978, quien le entregó su histórica camiseta autografiada.

A través de sus redes sociales, el “Pato” compartió el momento con el mensaje: “Abrazo de palo a palo, ‘Dibu’!”. El jugador del Aston Villa no tardó en responder, agradeciendo el gesto y reconociendo el legado de su ídolo con un mensaje directo: “Gracias por dejar la vara tan alta Pato...”.