Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Política y Economía

Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia

El búnker de los libertarios estará en un reconocido salón ubicado sobre Avenida 19

Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia
5 de Septiembre de 2025 | 07:46

Escuchar esta nota

Protagonista principal de la campaña, el presidente Javier Milei planea estar presente el domingo en La Plata, en el búnker en el que La Libertad Avanza (LLA) recibirá los resultados de la elección por la composición de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, si los números acompañan.

Desde las 18hs. del domingo, el mandatario y parte de su Gabinete podrían aguardar atentamente los primeros datos de los comicios en los que enfrentarán a Fuerza Patria, en el salón Vonharv, ubicado en la Avenida 19 entre 511 y 514, a seis kilómetros del centro de La Plata, según confirmaron fuentes oficiales.

La idea de la mesa de campaña es replicar las lógicas del bunker porteño que ofició de celebración luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, en traje de candidato a legislador se impusiera por sobre el PRO y el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires

Lo cierto es que la posibilidad de la presencia del libertario fue sometida a debate, y se concretará en función de las mediciones que arrojan las encuestas que estudian en el campamento violenta. No sorprende que el mandatario, quien tuvo un rol clave en la etapa proselitista que lo tuvo como atracción principal de cada actividad, esté presente a la hora de recibir los resultados si todo sale como esperan en la LLA.

Incluso, el propio mandatario recortó paradas de su viaje a Estados Unidos y unificó agenda para volver al país el sábado próximo.

Con casi una actividad por semana, los libertarios apostaron a nacionalizar la elección y para eso utilizaron la figura del Presidente para bajar a distintas zonas del hostil territorio bonaerense que, en más de una oportunidad, lo obligó a afrontar situaciones de complejidad.

LE PUEDE INTERESAR

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

LE PUEDE INTERESAR

Fuerza Patria cerró la campaña distribuyendo la boleta del equipo de Alak en cada vivienda de La Plata

Junto a los ocho candidatos violetas, Milei visitó La Matanza, Junín, Lomas de Zamora y Moreno. En algunas apariciones, fue recibido con protestas que derivaron en acciones violentas en su contra, y hasta llegaron a arrojarle una piedra en señal de desaprobación.

El impacto de los audios de Spagnuolo, el ausentismo y los escenarios electorales

A poco más de dos semanas de las primeras filtraciones de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, quien admitió la existencia de supuestos pedidos de coimas instrumentados por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, lo que dio lugar a una de las crisis más grandes de la gestión, en Casa Rosada admiten que la polémica tuvo impacto directo en la imagen positiva de la administración.

Según revelaron, los números que manejan arrojan un 44% de aprobación al mandatario y hay quienes creen que los desencantados a raíz de la polémica podrían engrosar las filas del ausentismo que configura otro de los elementos que preocupa a la mesa electoral.

Se trata de un sello distintivo de las elecciones celebradas hasta el momento, y pese a que los últimos discursos del mandatario intentaron incentivar a los indecisos, en el armado libertario estiman entre un 40% y un 50% de ausentes, en base a lo expresado por dos fuentes del espacio, el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.

En el sprint final, por los pasillos de Balcarce 50 varios interlocutores libertarios coinciden en un escenario de “un empate técnico” con el peronismo, con un margen de error de dos o tres puntos, y aseguran que se trata de una “buena” elección en un terreno adverso.

Sin embargo, algunas voces se muestran más conservadoras y plantean una diferencia en favor de Fuerza Patria que se ubica "entre cinco y ocho puntos”, lo que configuraría un porcentaje esperado. 

El peor de los escenarios podría darse con una derrota por un mayor margen, lo que reavivaría el debate interno por el armado de las listas que enfrenta al asesor presidencial, Santiago Caputo, marginado de las nóminas, y a la titular de LLA, en total posesión de la lapicera.

Pese a la tensión, el oficialismo ya traza potenciales estrategias camino a octubre. “Los dos escenarios tienen sus ventajas. Por un lado, ganar esta elección, algo poco probable, es un impulso adelante camino a octubre. En cambio, una derrota es motivadora para la campaña nacional en la que se planteará un escenario de miedo”, confesó una fuente violeta.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Venezuela
Últimas noticias de Política y Economía

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Fuerza Patria cerró la campaña distribuyendo la boleta del equipo de Alak en cada vivienda de La Plata

La Ley por la discapacidad y otro revés para el Gobierno: el veto contra la emergencia, afuera
Espectáculos
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
Se filtraron filosos detalles de la actitud de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
Deportes
El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza
¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
Información General
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento
Policiales
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla