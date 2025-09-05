Vaciaron una vivienda y escaparon caminando

Delincuentes ingresaron a una vivienda de 31 y 522 y se llevaron varios objetos de valor tras forzar puertas y saltar un paredón que separa la propiedad de la vía pública. De acuerdo a la denuncia, los implicados habrían sido vistos previamente por personal de la patrulla municipal en las inmediaciones, portando dos televisores, y luego se dirigieron hacia la casa de la víctima. Para acceder al interior, saltaron un medio paredón con rejas y chapas, dañando un caño y un cristal de la puerta lateral, y finalmente forzaron la puerta principal que da a la calle 31.

Voceros indicaron que los ladrones dejaron la vivienda completamente desordenada, además de los destrozos, y por el momento las autoridades analizan las circunstancias del audaz escruche.

Mientras tanto este nuevo caso de inseguridad se suma a otros escruches en Tolosa y barrios aledaños, donde las autoridades intentan implementar estrategias de prevención más efectivas para los vecinos que reclaman seguridad.