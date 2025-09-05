Uruguay goleó y se metió en la copa del mundo

Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof
Uruguay se clasificó anoche para su quinto Mundial consecutivo al golear 3-0 a Perú en Montevideo, en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el torneo de 2026.
La contundente victoria dejó a la Celeste en el tercer lugar con 27 unidades y significó la eliminación de Perú, con 12 puntos fuera de la pelea por el séptimo lugar que da paso a un repechaje.
Rodrigo Aguirre (14), Giorgian De Arrascaeta (58) y Federico Viñas (80) anotaron los goles del triunfo de los dirigidos por Marcelo Bielsa, en un estadio Centenario que disfrutó del último partido de local de su selección en el largo premundial sudamericano.
El equipo de un cuestionado Marcelo Bielsa se destacó y fue más efectivo que vistoso y logró convencer aunque todavía tiene mucho por corregir si quiere ser protagonsta real. Pero el primer objetivo está cumplido.
Uruguay cerrará las eliminatorias el próximo martes de visita ante el eliminado Chile, mientras que Perú recibirá en Lima al también clasificado Paraguay.
