Policiales

Feroz asalto en Los Hornos: motochorros le pusieron un arma en la cabeza
6 de Septiembre de 2025 | 03:24
Un joven de 23 años fue víctima de un robo ejecutado con la modalidad “motochorro” en la esquina de 133 y 80, en Los Hornos, cuando alrededor de las 20:00 fue interceptado por dos hombres en una moto negra de 110 cc sin plásticos. El acompañante descendió armado y le apuntó a la cabeza, exigiéndole que entregara su motocicleta, mochila con billetera, registro de conducir, papeles del rodado, zapatillas y celular, sin que sufriera agresiones físicas.

 

