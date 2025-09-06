Por las inundaciones que afectan a parte de la Provincia, y que encendieron alarmas entre los productores, el gobernador Axel Kicillof firmó el decreto 2196/25 para declarar el estado de emergencia agropecuaria en diez municipios bonaerenses. Según lo publicado en el Boletín Oficial, la emergencia y/o desastre agropecuario regirá hasta el 31 de octubre.

El exceso de precipitaciones afectó a explotaciones agropecuarias. Ahora, los productores deberán presentar documentación respaldatoria para obtener los beneficios contemplados en la declaración.

La nueva emergencia contempla distintas circunscripciones de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Lamadrid, General Alvear, Roque Pérez, General Viamonte, Chivilcoy, Las Flores, Junín, Chacabuco y Monte.

Los productores que pertenezcan a esas zonas podrán tramitar exenciones impositivas en el impuesto inmobiliario rural y acceder a créditos preferenciales del Banco Provincia.