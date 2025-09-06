Los caminos que ve JP Morgan para la economía

A horas de que los bonaerenses acudan a las urnas, el banco de inversión JP Morgan difundió un informe que anticipa dos posibles desenlaces para la economía argentina en función del resultado electoral. Para la entidad, la elección en la provincia de Buenos Aires será crucial no solo por su peso político, sino también por el impacto que puede tener sobre el dólar, las tasas de interés, las reservas internacionales y la actividad en el último tramo del año.

El documento plantea un escenario base, al que asigna la mayor probabilidad, consistente en una victoria ajustada del kirchnerismo frente a La Libertad Avanza o incluso un triunfo libertario. En ese marco, JP Morgan prevé una reducción de la prima de riesgo político, con menor presión sobre el tipo de cambio y la posibilidad de que las tasas reales comiencen a descender antes de las elecciones nacionales de octubre. El alivio permitiría atenuar el costo fiscal de los rendimientos elevados y habilitaría una recuperación de la actividad en el cuarto trimestre.

Según la proyección, en este escenario las reservas internacionales no sufrirían grandes pérdidas, ya que el dólar oficial difícilmente alcanzaría el techo de la banda cambiaria definida para septiembre y octubre. La estabilidad de las cuentas externas facilitaría la continuidad del programa económico de Javier Milei.

El segundo escenario, al que el banco asigna baja probabilidad, contempla una victoria amplia del frente peronista en Buenos Aires. En ese caso, la prima de riesgo político se elevaría con fuerza y presionaría al tipo de cambio hacia el límite superior de la banda. El Banco Central se vería obligado a vender reservas para contener la liquidez en pesos, mientras que las tasas reales permanecerían en niveles altos, profundizando el deterioro de la actividad y las cuentas fiscales.

El informe también advierte que la volatilidad financiera de los últimos meses respondió más a factores políticos que a desequilibrios macroeconómicos. “El riesgo político, y no un agotamiento del programa actual, resultó la principal fuente de inestabilidad local. Superar las elecciones debería colaborar para restablecer la estabilidad”, señaló el banco.

JP Morgan incorporó además indicadores sociales y económicos recientes. Destacó la fuerte desaceleración inflacionaria -con un índice que pasó de 25% mensual en diciembre de 2023 a 1,9% en julio de 2025-, la recuperación del salario real en un 2,6% promedio desde noviembre y un repunte de las jubilaciones hasta niveles comparables con los de 2016 y 2017.

Aun así, subrayó las dificultades para recomponer reservas, dado que entre abril y julio la demanda privada de dólares ascendió a 9.400 millones, muy por encima del saldo del esquema cambiario vigente.