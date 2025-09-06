Control de plagas urbanas: hasta $200 mil para proteger el hogar

Con la llegada de la primavera, el aumento de la temperatura favorece la aparición de insectos y alimañas incluso dentro de los hogares. La combinación de calor y humedad impulsa la reproducción de mosquitos, alacranes, cucarachas, hormigas, arañas y roedores, por eso es necesario tomar recaudos para prevenir su proliferación y reducir riesgos en la salud como en el hogar. Para la fumigación habrá que apartar entre 60.000 y 200.000 pesos.

Los especialistas recomiendan mantener hábitos de higiene y cuidados específicos para reducir su presencia.

Al comenzar la temporada de lluvias, la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, se convierte en un problema en zonas urbanas y hogares. Por eso, María Victoria Micieli, directora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (Cepave) e investigadora del Conicet, advirtió sobre la necesidad “de extremar las medidas de prevención”, entre los meses de junio y agosto

Durante este período, se recomienda eliminar objetos que acumulen agua, mantener canaletas limpias, tapar tanques, colocar botellas boca abajo y conservar las piletas limpias y cloradas.

“La primera población del mosquito empieza a emerger entre octubre y noviembre, y entre enero y marzo comienzan los problemas relacionados con las enfermedades que transmiten”, explicó la investigadora.

Por esta razón, en la época estival se sugieren medidas de protección personal como el uso de repelente al permanecer en lugares al aire libre y en los hogares la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas.

La aparición de arácnidos (arañas y escorpiones) es otra plaga común en la región. Alda González, investigadora del Cepave y especialista en este tipo de especies, señaló que dentro de las casas se los encuentra en grietas de paredes, techos, lugares poco ventilados, debajo de los muebles, en cañerías o tuberías -en el caso de alacranes-. En el entorno de la vivienda suelen refugiarse bajo escombros, leña o en la vegetación, como algunas especies de arañas.

“Los arácnidos no atacan. Sólo pican si se sienten amenazados”, explicó González, quien aclaró que todas las arañas son venenosas, aunque pocas causan reacciones severas. Lo mismo sucede con los alacranes, que en la región el único género riesgoso en la Región es Tityus, de color claro amarillento.

Como medida preventiva se recomienda evitar la acumulación de escombros, mantener limpios jardines y patios, revisar con guantes huecos, debajo de las piedras y troncos, sacudir ropa y calzado antes de usarlos y sellar grietas en paredes, pisos y techos.

Las cucarachas urbanas también son de las plagas más frecuentes. En la región predominan la “Blattella germánica”, presente durante todo el año dentro de los hogares, la “Periplaneta americana” y “Periplaneta fuliginosa”, que proliferan en ambientes externos y cálidos.

Para evitar su proliferación se recomienda, principalmente, mantener cocinas y baños limpios y evitar restos de comida o basura sin tapa.

Sobre los riesgos para la salud, Alejandra Gutiérrez, investigadora del Cepave y del Conicet, advirtió que “son vectores mecánicos, lo que significa que al transitar por cloacas, basurales o restos de comida en descomposición, transportan bacterias, hongos y virus en su cuerpo y patas, pudiendo contaminar alimentos y superficies”.

La Fumigación

Ante el cambio de temporada, la gente comienza a realizar consultas sobre cómo prevenir y controlar las plagas.

Luis Zubiarrain, ingeniero agrónomo con más de 20 años al frente de una empresa de fumigación, señaló que el servicio y su costo varían según la plaga, desde 70.000 hasta 200.000 pesos, aproximadamente.

El profesional señaló que mantener la limpieza ayuda a controlar plagas, pero algunos insectos pueden ingresar por las ventanas o con la mercadería que uno compra. “Las cucarachas, por ejemplo, entran por los desagües, por lo que es clave fumigar las rejillas”, indicó.

Juan Manuel Rodríguez es técnico en control de plagas y conduce una empresa que presta este tipo de servicios, cuyo costo promedio ronda entre los 60.000 y los 80.000 pesos. “Tenemos que conocer el lugar, para poder presupuestar el trabajo a realizar”, indicó.