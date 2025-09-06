Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Control de plagas urbanas: hasta $200 mil para proteger el hogar
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
Pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina
Milei ratificó el programa económico en EE UU y pegaba la vuelta al país
City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29
El funcionamiento de los servicios por la jornada electoral del domingo
La Fiesta del Inmigrante, en Berisso, promueve la donación de sangre
Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Peritos del Cuerpo Médico Forense indicaron que el uso del fármaco aumentó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes
El segundo informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, contribuyó de manera significativa a la muerte de al menos 24 pacientes. Los peritos establecieron un “nexo concausal” entre la administración del lote 31.202 y los cuadros infecciosos provocados por las bacterias Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae, halladas tanto en las ampollas de fentanilo como en los hemocultivos de los pacientes fallecidos.
Según el informe, la presencia de estos bacilos “gram negativos” multirresistentes aumentó en un 52% la probabilidad de muerte dentro de los 30 días posteriores a la administración del medicamento. Los especialistas aclararon que, si bien no se pudo demostrar un “nexo causal directo” -ya que los pacientes cursaban cuadros clínicos complejos, con múltiples comorbilidades y estados críticos previos-, la infección agravó de manera significativa su condición y contribuyó al desenlace fatal.
Hasta el momento se analizaron 40 de las 122 historias clínicas incluidas en la causa. Los peritos indicaron que el número de pacientes vinculados al fentanilo contaminado podría aumentar a medida que se revisen registros que habían sido descartados por errores administrativos o inconsistencias en las fechas de ingreso al hospital y administración del medicamento.
En la investigación hay 17 imputados, de los cuales siete permanecen detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro y sus hermanos Diego y Damián. Su madre, Nélida Furfaro, también imputada, quedó en libertad por problemas de salud y para cuidar a su propia madre, Olga Furfaro, quien figura como presidenta de HLB Pharma.
El informe pericial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, podría ser determinante para la definición de responsabilidades legales y los futuros procesamientos de los acusados. Los especialistas destacan que el fentanilo contaminado fue un factor relevante que agravó la condición de pacientes ya críticos, y que estos hallazgos podrían sustentar la imputación de los responsables de la producción y distribución del lote mortal.
La causa se encuentra en plena etapa de análisis judicial, y los avances en las pericias científicas coinciden con la expectativa de que el juez federal Ernesto Kreplak decrete medidas más concretas sobre los imputados que están detenidos en Ezeiza, mientras se revisan nuevas historias clínicas y se evalúa la totalidad de la evidencia. Por ahora, los especialistas y el juzgado esperan que estos informes sirvan como base sólida para establecer responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
LE PUEDE INTERESAR
Leyó “rebaja en la factura de luz” y le sacaron todo
LE PUEDE INTERESAR
Un expiloto de TC sufrió un brutal robo a los tiros
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí