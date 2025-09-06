Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Las cotizaciones de los mercados, minuto a minuto

Policiales |El medicamento de HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro

Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes

Peritos del Cuerpo Médico Forense indicaron que el uso del fármaco aumentó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes

Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes

Los peritos entregaron un segundo informe sobre el fármaco / web

6 de Septiembre de 2025 | 03:29
Edición impresa

El segundo informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, contribuyó de manera significativa a la muerte de al menos 24 pacientes. Los peritos establecieron un “nexo concausal” entre la administración del lote 31.202 y los cuadros infecciosos provocados por las bacterias Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae, halladas tanto en las ampollas de fentanilo como en los hemocultivos de los pacientes fallecidos.

Según el informe, la presencia de estos bacilos “gram negativos” multirresistentes aumentó en un 52% la probabilidad de muerte dentro de los 30 días posteriores a la administración del medicamento. Los especialistas aclararon que, si bien no se pudo demostrar un “nexo causal directo” -ya que los pacientes cursaban cuadros clínicos complejos, con múltiples comorbilidades y estados críticos previos-, la infección agravó de manera significativa su condición y contribuyó al desenlace fatal.

Hasta el momento se analizaron 40 de las 122 historias clínicas incluidas en la causa. Los peritos indicaron que el número de pacientes vinculados al fentanilo contaminado podría aumentar a medida que se revisen registros que habían sido descartados por errores administrativos o inconsistencias en las fechas de ingreso al hospital y administración del medicamento.

En la investigación hay 17 imputados, de los cuales siete permanecen detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro y sus hermanos Diego y Damián. Su madre, Nélida Furfaro, también imputada, quedó en libertad por problemas de salud y para cuidar a su propia madre, Olga Furfaro, quien figura como presidenta de HLB Pharma.

El informe pericial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, podría ser determinante para la definición de responsabilidades legales y los futuros procesamientos de los acusados. Los especialistas destacan que el fentanilo contaminado fue un factor relevante que agravó la condición de pacientes ya críticos, y que estos hallazgos podrían sustentar la imputación de los responsables de la producción y distribución del lote mortal.

La causa se encuentra en plena etapa de análisis judicial, y los avances en las pericias científicas coinciden con la expectativa de que el juez federal Ernesto Kreplak decrete medidas más concretas sobre los imputados que están detenidos en Ezeiza, mientras se revisan nuevas historias clínicas y se evalúa la totalidad de la evidencia. Por ahora, los especialistas y el juzgado esperan que estos informes sirvan como base sólida para establecer responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

LE PUEDE INTERESAR

Leyó “rebaja en la factura de luz” y le sacaron todo

LE PUEDE INTERESAR

Un expiloto de TC sufrió un brutal robo a los tiros

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Máxima tensión: ahora Estados Unidos manda aviones cazas a Puerto Rico

La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent

La gran incógnita del domingo: cómo puede incidir la baja participación en las elecciones bonaerenses

Apagón en el Bosque: Gimnasia formalizó la denuncia para que se investigue en la Justicia

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Hamás mostró un video en el que aparecen dos rehenes israelíes

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo
Últimas noticias de Policiales

“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna

Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias

Leyó “rebaja en la factura de luz” y le sacaron todo

Un expiloto de TC sufrió un brutal robo a los tiros
Espectáculos
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
David Bowie planeaba un musical sobre criminales del siglo XVIII
Juan Acosta y los cambios del mundo
“Le ofreció plata”: Alex Caniggia recibió una propuesta hot de una famosa
Deportes
El semillero también vive su clásico
Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo
Un amistoso positivo para el Lobo ante Racing
Russo recibió el alta, pero su salud sigue preocupando
La Lepra mendocina se metió en la semifinal
La Ciudad
La vuelta del tren y un cambio de postal en 1 y 44
Tras el corte, volvió el GNC en las estaciones
City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29
Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
Compartió aula con Favaloro y ya festejó sus 102
Información General
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Obesidad: la OMS sugirió nuevos fármacos
La UE le aplicó a Google una multa de 3.500 millones de dólares
Los números de la suerte del sábado 6 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla