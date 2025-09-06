La vuelta del tren y un cambio de postal en 1 y 44

El alivio llegó para quedarse. Tras un mes de incertidumbre y molestias para los usuarios, el servicio del ramal La Plata de la línea Roca se restableció por completo este lunes reactivando la zona de la estación.

El retorno de las formaciones a 1 y 44 se dio tras la finalización de los trabajos de renovación de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Sin embargo, a pesar de la buena noticia -según los afectados-, el barro en Tolosa, el boleto extra para acercarse a La Plata y las bajas ventas de los comercios todavía son recuerdos frescos, como una espina que sigue doliendo.

“Fue un desastre. No sólo que no llegaba a La Plata, sino que muchas veces también te dejaba en Villa Elisa y hacer todo ese tramo era muy engorroso. Ahora se ve más movimiento pero estuvo todo muy parado”, comentó Sofía, una usuaria del servicio.

“No es que se venda tanto, pero esto es un paraíso con respecto a lo que pasó en agosto”, dijo José, comerciante del área.

Los trabajos, que comenzaron el 4 de agosto, forzaron a que el recorrido terminara de manera provisoria en la estación de Tolosa, lo que no sólo generó malestar entre los usuarios y vecinos de la Ciudad, sino que alteró la vida comercial de la zona, tanto para negocios como para taxistas.

“La gente va a estar más contenta. Allá, cuando se bajaban, caminaban en el barro. Acá estamos más cómodos, aunque el trabajo bajó mucho”, expresó Ariel, taxista de la zona.

Las tareas, que se llevaron a cabo entre Tolosa y la histórica estación de 1 y 44, tuvo como objetivo mejorar la seguridad del servicio. Para ello, se renovaron 2.060 metros de vía, reemplazando los durmientes de madera por hormigón armado, sustituyendo la piedra balasto y colocando rieles nuevos.

En este contexto, si bien el servicio ya opera con normalidad, lo hace con una velocidad de 12 kilómetros por hora. Esta práctica es habitual en este tipo de trabajos, dado que de forma gradual, la velocidad se irá aumentando hasta alcanzar los niveles habituales para ese sector.

Sergio, pasajero cotidiano del ramal, comentó que “sigue con problemas, andando lento, y que “de Tolosa para acá tardó como 15 minutos habiendo salido 8.10 de Constitución. Con más de una hora de viaje, el usuario también expresó: “Durante un mes tuve que pagar doble, ya que por temas laborales, me tenía que tomar dos micros. Uno de Tolosa a La Plata y otro hasta mi trabajo”.

Para otros, la noticia representó un alivio. “Se ve mucho movimiento, estudiantes sobre todo que vienen a las facultades. El tren es esencial”, contó Claudia.