City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29

Mientras las principales avenidas de la Ciudad se caracterizan por su tránsito fluido, en los barrios se multiplican los problemas en arterias que, sin embargo, resultan clave para la conexión interna. Es el caso de la calle 29 en City Bell, que según algunos de sus propios vecinos “es súper transitada”, pero se encuentra en un estado de deterioro que complica la circulación.

De acuerdo a las quejas, el corredor presenta una gran cantidad de baches y pozos que dificultan el paso y lo vuelven un riesgo constante. La situación se agrava por sus características: “es muy angosta” y “no está preparada para el paso de dos autos a la vez”. La falta de banquina y vereda agrava el cuadro para peatones.

Los vecinos aseguran que la situación fue planteada a la Delegación Comunal de El Rincón, pero la respuesta obtenida no fue alentadora. “Si no arreglan la calle, tarde o temprano lamentaremos una tragedia”, sostuvo un frentista del área.