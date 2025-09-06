Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias

Un episodio de inseguridad que combinó el robo físico con el delito digital fue denunciado en las últimas horas por una vecina de City Bell. Delincuentes irrumpieron en su vivienda, revolvieron las habitaciones y se apoderaron de objetos personales. Horas más tarde, la víctima descubrió que también le habían vaciado sus cuentas con transferencias bancarias y compras a través de aplicaciones.

El hecho comenzó a gestarse el pasado 3 de septiembre, cerca de las 10 de la mañana. Mientras la mujer se encontraba trabajando en el Poder Judicial, recibió un llamado de su madre. Le comentó que había encontrado una prenda de ropa tirada en el parque trasero de la casa familiar, situada en 475 entre 8 y 10. Al regresar, la damnificada constató que se trataba de una chaqueta roja con detalles en negro, de su pertenencia. Esa primera señal la alertó de que algo no estaba bien.

Al recorrer el interior de la vivienda, confirmó la peor sospecha: alguien había entrado. En la mesa de luz encontró cajones abiertos y revueltos, y en otros ambientes advirtió la ausencia de varios objetos de gran valor: desde un termo, hasta electrodomésticos.

Lo más grave apareció horas después. Ya en la tarde, la mujer revisó el correo electrónico y se encontró con una serie de notificaciones extrañas. Desde la aplicación Mercado Pago detectó que se habían realizado transferencias de dinero sin su autorización. Una de ellas, por 100 mil pesos, figuraba como un préstamo bancario a nombre de un hombre identificado como J.L.V, vinculado a una cuenta bancaria. Poco después, observó otra transferencia de 10 mil pesos hacia la misma persona, con comprobante adjunto.

Además, detectó que en su perfil se había generado una alta/modificación de adhesión en su cuenta, lo que indicaba que los intrusos también habían manipulado sus accesos digitales. Al revisar el historial de sus movimientos bancarios, descubrió transacciones por un total de más de 330 mil pesos.

La secuencia continuó con otra modalidad. Desde la aplicación Pedidos Ya, los delincuentes habrían realizado al menos tres compras, todas destinadas a una misma dirección en City Bell. La víctima, al corroborar la ubicación, constató que quedaba a pocas cuadras de su casa, lo que la atemorizó aún más.

En cuanto a la vivienda, la mujer detalló que el ingreso se habría producido tras forzar los portones de acceso. La denuncia quedó asentada en sede policial, y ahora la investigación apunta a determinar cómo lograron acceder los ladrones a las claves de la damnificada y a quién pertenece la dirección en la que se concentraron los pedidos de delivery.