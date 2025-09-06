Tras el corte, volvió el GNC en las estaciones

Luego de la interrupción que sufrió anteayer el expendio de GNC en las estaciones de servicio de La Plata, en la madrugada de este viernes el suministro comenzó a normalizarse y los conductores que se valen de este combustible, sobre todos remiseros, taxistas y repartidores, respiraban con alivio.

En una recorrida del diario EL DIA, que abarcó los accesos oeste de la Ciudad, se pudo corroborar que en las primeras horas de este viernes los conductores ya se acercaban a las estaciones de servicio para llenar las chancas y comenzar la jornada laboral.

Así lo habían anunciado desde la Federación de Entidades de Combustible de la Provincia, en el final de la tarde del jueves, en un marco de preocupación extendida por una serie de inconvenientes en el Gasoducto Perito Moreno, que cruza el país desde el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.

Ese era el panorama que se presentaba en los surtidores de GNC que se encuentran tanto sobre la avenida 44 como en la avenida 520, que están entre los más demandados. También desde la petrolera Shell aseguraron que operaban con normalidad.

El jueves por la noche había temor por lo que pudiera ocurrir ayer, por lo que la situación de normalización trajo el alivio a quienes necesidad el gas.

"Una vez que Camuzzi ordenó el cese del gasto hay que cumplirlo. De lo contrario, se pueden sufrir fuertes sanciones económicas", dijo un estacionero que habló con este diario.

Uno de los primeros afectados por el corte en la venta del GNC fueron los taxistas y remiseros, quienes al momento de recargar el tanque no pudieron y como consecuencia se quedaron sin posibilidades de seguir trabajando.

Una fuente de Camuzzi confirmó el cese momentáneo de la venta del fluido. "Problemas en el gasoducto Perito Moreno obligaron a cortar el servicio en clientes interrumpibles en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Aunque ya se solucionó y está normalizándose la situación, faltan algunos aspectos para que se reúnan las condiciones necesarias para retomar la venta del GNC".

Tras el sorpresivo corte del jueves por la madrugada que disparó la queja de taxistas por el impacto laboral, las estaciones de servicio tuvieron que interrumpir la venta. Entre esas, colgaron las mangueras en 7 y 66y en 120 y 72.

Las estaciones de 13 y 520 y la 19 y 520 tampoco tuvieron. Una situación similar se vivió en 122 y 46, diagonal 74 y 16 y en 72 y 24. Los conductores tuvieron que dar varias vueltas y sólo encontraron cupo en 19 y 72, 143 y 44, 520 y 161 y en 161 y puente Roma, de Berisso. La región tiene unos 30 puntos de carga.