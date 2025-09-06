Milei ratificó el programa económico en EE UU y pegaba la vuelta al país

Javier Milei debía aterrizar esta madrugada en Buenos Aires, tras un viaje relámpago a Los Ángeles. El Presidente decidió regresar antes de lo previsto para acompañar a los candidatos de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde mañana se pondrá en juego la mitad de las bancas de la Legislatura.

El mandatario acortó su agenda internacional en medio de un escenario político adverso: en el Senado, la oposición logró desarmar el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad y dio media sanción a un proyecto que limita el alcance de los DNU. Además, la incertidumbre económica se reflejó en la suba del riesgo país y las intervenciones oficiales para contener el dólar.

En su paso por California, Milei participó de un encuentro organizado por el Instituto Milken, donde expuso ante unos 80 referentes del mundo empresario y financiero. Entre ellos se encontraban representantes de Chevron, JPMorgan, PIMCO, Citi, Amazon Web Services, Visa y Globant.

Allí ratificó que continuará “con mano firme” en la conducción económica y pronosticó que podrá equilibrar fuerzas en el Congreso una vez superado el ciclo electoral. “Pocas personas pueden cambiar el curso de la historia y Milei es una de ellas”, lo presentó Michael Milken, anfitrión del evento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales la exposición de Milei, mientras que el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, destacó “el impacto que genera el Presidente entre líderes empresariales globales”.

Además de su disertación, Milei mantuvo encuentros con Ryan McInerney, CEO de Visa, y Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, una firma clave en las inversiones de Vaca Muerta. También dialogó con Andy Kleinman, un emprendedor argentino reconocido en la industria del entretenimiento, cuya empresa prepara un nuevo videojuego de James Bond.

Antes de esas reuniones, el mandatario compartió un almuerzo con la astronauta argentina Noel del Castro, apoyada por la CONAE en su objetivo de convertirse en la primera compatriota en participar de un vuelo espacial privado.

Viaje acotado y mirada electoral

A diferencia de sus once visitas anteriores a Estados Unidos, Milei eligió la costa oeste en un momento político y económico delicado. Tenía previsto viajar a Las Vegas para participar de un encuentro con inversores turísticos y asistir a un espectáculo de Fátima Florez, pero decidió cancelar ese tramo para regresar al país antes de los comicios bonaerenses.

Con un panorama interno complejo, el Presidente buscó transmitir optimismo a los inversores extranjeros y ahora apuesta a trasladar ese impulso a la contienda electoral en el principal distrito del país.