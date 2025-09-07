VIDEO.- Kicillof votó en La Plata: "Hablé con los intendentes y se está votando bien en toda la Provincia"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó hoy en una escuela en la ciudad de La Plata, donde sostuvo que se trata de “una elección muy importante”, en la que “todos” le están “dando gran relevancia”, ya que “sus resultados tienen efectos de todo tipo”.

“Hubo algunas demoras, como siempre, ya solucionadas. Votar es un acto democrático y de paz, hablé con varios intendentes y se esta votando bien en todo el territorio”, remarcó Kicillof tras emitir su voto en la Escuela Superior de Formación en Salud de 4 entre 51 y 53.

En ese marco, destacó que como gobernador tiene la “responsabilidad de estar organizando el comicio”. “No es la madre de todas las batallas es la madre de la democracia”, agregó sobre esta votación.

Consultado sobre qué es lo que evaluará principalmente una vez que se sepan los resultados de esta elecciones legislativas provinciales, respondió que hará foco en los votos que obtendrá “cada fuerza”.

Además, el gobernador bonaerense se mostró emocionado debido a que su hijo votó por primera vez este domingo.

"Venir a votar es un acto democrático, es un acto de paz. Más allá de los resultados lo primero que gana es la democracia", dijo el gobernador.

Entre risas y con tono de alegría, Kicillof destacó que "es un día soleado como para que se exprese el pueblo de la Provincia de Buenos Aires". Además, pidió que el electorado "vote a conciencia".

Al referirse al gobierno nacional, su contrincante en estos comicios en el distrito bonaerense, dijo que "tiene que estar atento y escuchar las urnas" y que "nosotros también tenemos que escuchar a la gente".