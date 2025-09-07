Sección por sección, los resultados de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires

Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos
Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos
En una nueva jornada electoral este domingo 7 de septiembre para toda la provincia de Buenos Aires, pasadas las 21 hs se conocieron los resultados provisorios de cada sección. Los y las bonaerenses tuvieron una participación del 63%.
La Primera sección contiene a los 24 municipios del norte y oeste del conurbano, y elige 8 senadores provinciales. Fuerza Patria sacó 47,2% y metería 5 senadores y LLA 37,1% y se quedaría con tres bancas.
En la Segunda sección se eligen 11 diputados y el límite de votos a superar es de 9,09% para acceder a una banca. Allí Fuerza Patria ganó con 35,5% y se queda con cuatro bancas y LLA 29,8% sumará cuatro bancas. Hechos sacó 23,8% y tendrá tres bancas.
En la poderosa Tercera sección hay en juego 18 bancas de diputados y el piso a perforar es del 5,55%. Fuerza Patria arrasó con 53,7% y llega a obtener diez bancas. Los libertarios con 28,6% se lleva seis bancas y la izquierda con 5,7% sumará dos bancas.
En la Cuarta sección, al noroeste bonaerense, votan a 7 senadores provinciales y se necesita un piso mínimo de un 14,29%. Fuerza Patria con 40,2% se quedará con tres escaños, LLA con 30,2% se queda con dos y Somos con 19,9% con otros dos.
En la Quinta sección, donde el municipio más importante es General Pueyrredón, con cabecera en Mar del Plata, se eligen a cinco senadores y el límite para entrar a la Legislatura es del 20%. Acá ganó LLA con 41.4% y se queda con tres bancas; Fuerza Patria 37,6% con dos bancas.
En la Sexta sección se eligen 11 diputados y el piso es 9,09%. Allí se impusieron los libertarios con 41,7% y se quedarán con cinco escaños. Mientras que Fuerza Patria 34% y cuatro bancas; y Somos 11,6% y dos bancas.
La Séptima sección, donde solo eligen a tres senadores, las fuerzas necesitan alcanzar al menos el 33,33%. Fuerza Patria sacó 38,2% y se quedó con las tres bancas porque los libertarios sacaron 32,8%.
En la sección Capital u Octava, correspondiente a La Plata, el piso a romper es del 16,67% para elegir a sus seis diputados provinciales. Fuerza Patria ganó con 43,4% y se quedó con tres bancas, mientras que LLA 37,1% con las otras tres.
