Sección por sección, los resultados de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires

Sección por sección, los resultados de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires
7 de Septiembre de 2025 | 21:30

Escuchar esta nota

En una nueva jornada electoral este domingo 7 de septiembre para toda la provincia de Buenos Aires, pasadas las 21 hs se conocieron los resultados provisorios de cada sección. Los y las bonaerenses tuvieron una participación del 63%. 

Resultados de las elecciones: sección por sección

La Primera sección contiene a los 24 municipios del norte y oeste del conurbano, y elige 8 senadores provinciales. Fuerza Patria sacó 47,2% y metería 5 senadores y LLA 37,1% y se quedaría con tres bancas.

En la Segunda sección se eligen 11 diputados y el límite de votos a superar es de 9,09% para acceder a una banca. Allí Fuerza Patria ganó con 35,5% y se queda con cuatro bancas y LLA 29,8% sumará cuatro bancas. Hechos sacó 23,8% y tendrá tres bancas.

En la poderosa Tercera sección hay en juego 18 bancas de diputados y el piso a perforar es del 5,55%. Fuerza Patria arrasó con 53,7% y llega a obtener diez bancas. Los libertarios con 28,6% se lleva seis bancas y la izquierda con 5,7% sumará dos bancas.

En la Cuarta sección, al noroeste bonaerense, votan a 7 senadores provinciales y se necesita un piso mínimo de un 14,29%. Fuerza Patria con 40,2% se quedará con tres escaños, LLA con 30,2% se queda con dos y Somos con 19,9% con otros dos.

En la Quinta sección, donde el municipio más importante es General Pueyrredón, con cabecera en Mar del Plata, se eligen a cinco senadores y el límite para entrar a la Legislatura es del 20%. Acá ganó LLA con 41.4% y se queda con tres bancas; Fuerza Patria 37,6% con dos bancas.

El festejo de Cristina Kirchner por la victoria en las elecciones bonaerenses: "Salí de la burbuja, hermano"

Elecciones 2025: en Ensenada, amplio triunfo de Secco

En la Sexta sección se eligen 11 diputados y el piso es 9,09%. Allí se impusieron los libertarios con 41,7% y se quedarán con cinco escaños. Mientras que Fuerza Patria 34% y cuatro bancas; y Somos 11,6% y dos bancas.

La Séptima sección, donde solo eligen a tres senadores, las fuerzas necesitan alcanzar al menos el 33,33%. Fuerza Patria sacó 38,2% y se quedó con las tres bancas porque los libertarios sacaron 32,8%.

En la sección Capital u Octava, correspondiente a La Plata, el piso a romper es del 16,67% para elegir a sus seis diputados provinciales. Fuerza Patria ganó con 43,4% y se quedó con tres bancas, mientras que LLA 37,1% con las otras tres.

 

 

 

Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo ganó en la Provincia de Buenos Aires: los resultados oficiales

Elecciones 2025 en Provincia: minuto a minuto y resultados

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: "La tristeza se transformó en proyectos"

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones de este domingo

Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Elecciones 2025 en Provincia: minuto a minuto y resultados

Insólito: la corrió la policía porque no quería ser autoridad de mesa en La Plata

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades
Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

El dólar cripto jugó su elección y se fue por encima de los $1.400 tras el triunfo del peronismo

Elecciones 2025 en Provincia: minuto a minuto y resultados
