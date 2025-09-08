México: al menos 8 muertos y 45 heridos tras el impacto de un tren con un colectivo de dos pisos

Al menos ocho personas murieron y otras 45 resultaron heridas la madrugada del lunes cuando un autobús de pasajeros de dos pisos fue impactado por un tren en el centro de México, informaron las autoridades.

El choque ocurrió en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, según informes de prensa.

Los heridos fueron trasladados a un hospital, mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar, informó la agencia estatal de protección civil alrededor de las 8:30 a. m. hora local.

Medios locales informaron que el autobús partió de San Felipe del Progreso, municipio del Estado de México, la madrugada con destino a la Ciudad de México.

Un video en línea mostró que, en una vía transitada con muchos vehículos esperando, el autobús de dos pisos cruzó lentamente las vías y fue impactado por el tren, impulsándose sobre la vía.

El sistema de videovigilancia del estado indicó que la carretera fue cerrada en ambos sentidos mientras continuaban las labores de rescate y forense.