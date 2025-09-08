Tras el triunfo que anoche consiguió el peronismo en las elecciones 2025 de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, envió un saludo y felicitación a su par bonaerense Axel Kicillof, que se consolidó un amplio respaldo ciudadano a su gestión.

A través de sus redes sociales, Zamora expresó: “Felicitaciones al Gobernador Axel Kicillof y al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que con una gran y pacífica participación democrática, se manifestó este domingo, a favor de la paz social, del trabajo, de la producción y de un Estado presente”.

En el mismo mensaje, el mandatario santiagueño remarcó la necesidad de que desde la dirigencia política se refuercen los consensos: “Es importante que desde la política hagamos el esfuerzo de construir una Patria mejor, sin odios, violencia ni discriminación… ese es el mensaje que el pueblo bonaerense acaba de expresar hoy en las urnas”, sostuvo.

Vale destacar que el gesto de Zamora se inscribe en un contexto de alineamiento de gobernadores que, tras la jornada electoral de ayer, ponen de relieve el rol del federalismo y el respaldo a modelos de gestión que priorizan la producción, el trabajo y la presencia del Estado como garantía de inclusión y desarrollo.

En la misma línea, el vicegobernador santiagueño, Carlos Silva Neder, expresó su reconocimiento a Kicillof por la “categórica victoria electoral” obtenida por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. “Este es un contundente mensaje del pueblo bonaerense para poner un límite al individualismo, al sálvese quien pueda y a la destrucción del Estado”, afirmó Silva Neder. “Con su voto, le dijeron sí a un Estado presente para resolver los problemas de la gente, a la solidaridad y a la unidad”, agregó.

Asimismo, Silva Neder trazó un paralelismo con la situación en Santiago del Estero, donde destacó el trabajo del Frente Cívico liderado por el gobernador Zamora y el presidente del PJ local, José Emilio Neder: “Como lo venimos haciendo en nuestra provincia, este proyecto político de construcción colectiva permanente puesta en la gestión tiene como eje primordial el desarrollo, el progreso y el bienestar de todos los santiagueños”.