Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
Los errores libertarios en una derrota no esperada y los desafíos que se vienen
Gerardo Zamora felicitó a Axel Kicillof y destacó el mensaje de las urnas bonaerenses
Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires
La jornada electoral en La Plata, con reclamos pero sin sobresaltos
Prófugos “responsables”: fueron a votar pero terminaron presos
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
Los números de la suerte del lunes 8 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”
Un número que hace mucho ruido: más de 5 millones de bonaerenses no fueron a votar
El dólar cripto “jugó” su elección y se disparó por encima de los $1.400
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobernador de Santiago del Estero envió su saludo a su par de la Provincia de Buenos Aires tras el amplio triunfo sobre La Libertad Avanza, en el marco de los alineamientos de mandatarios provinciales que ponen de relieve el rol del federalismo
Escuchar esta nota
Tras el triunfo que anoche consiguió el peronismo en las elecciones 2025 de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, envió un saludo y felicitación a su par bonaerense Axel Kicillof, que se consolidó un amplio respaldo ciudadano a su gestión.
A través de sus redes sociales, Zamora expresó: “Felicitaciones al Gobernador Axel Kicillof y al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que con una gran y pacífica participación democrática, se manifestó este domingo, a favor de la paz social, del trabajo, de la producción y de un Estado presente”.
En el mismo mensaje, el mandatario santiagueño remarcó la necesidad de que desde la dirigencia política se refuercen los consensos: “Es importante que desde la política hagamos el esfuerzo de construir una Patria mejor, sin odios, violencia ni discriminación… ese es el mensaje que el pueblo bonaerense acaba de expresar hoy en las urnas”, sostuvo.
Vale destacar que el gesto de Zamora se inscribe en un contexto de alineamiento de gobernadores que, tras la jornada electoral de ayer, ponen de relieve el rol del federalismo y el respaldo a modelos de gestión que priorizan la producción, el trabajo y la presencia del Estado como garantía de inclusión y desarrollo.
En la misma línea, el vicegobernador santiagueño, Carlos Silva Neder, expresó su reconocimiento a Kicillof por la “categórica victoria electoral” obtenida por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. “Este es un contundente mensaje del pueblo bonaerense para poner un límite al individualismo, al sálvese quien pueda y a la destrucción del Estado”, afirmó Silva Neder. “Con su voto, le dijeron sí a un Estado presente para resolver los problemas de la gente, a la solidaridad y a la unidad”, agregó.
Asimismo, Silva Neder trazó un paralelismo con la situación en Santiago del Estero, donde destacó el trabajo del Frente Cívico liderado por el gobernador Zamora y el presidente del PJ local, José Emilio Neder: “Como lo venimos haciendo en nuestra provincia, este proyecto político de construcción colectiva permanente puesta en la gestión tiene como eje primordial el desarrollo, el progreso y el bienestar de todos los santiagueños”.
LE PUEDE INTERESAR
Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires
LE PUEDE INTERESAR
Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí