Sin reparos: Sofi Martínez le respondió a Yanina Latorre por las críticas a su trabajo

Recordemos que, tiempo atrás, Yanina Latorre logró generar un nuevo revuelo en las redes al cuestionar el trabajo que realiza Sofi Martínez.
Allí, lo que ocurrió fue que, Yanina consideró que Sofi era una “gran influencer”, pero que no entiende por qué la tienen como una gran periodista deportiva.
Entonces, Martínez dio su punto de vista: “La respeto, puede opinar lo que quiera”.
Asimismo, sobre los dichos en donde cuestionó su talento como comunicadora Sofi se defendió: “Qué sé yo, es una opinión. Me parece que está perfecto si ella opina eso está en todo su derecho”.
“Te soy sincera, no lo vi, pero igualmente vos me lo contás, me lo han comentado, que hable si ella cree eso está bien en decirlo”, tiró la comunicadora.
Con respecto al rol de las chicas en el mundo de los programas deportivos y si son elegidas por lindas y no por talentosas, Sofi cerró: “Está bien, yo celebro y admiro a muchas mujeres que ocupan roles muy importantes en el periodismo deportivo, algunas de ellas son mis amigas también y a otras no las conozco, hacen un gran laburo y me parece que es cuestión de seguir creciendo poco a poco, no es de un día para el otro”, dijo Martínez.
