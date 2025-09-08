Tras la dura derrota en Provincia, Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
ANTICIPO.- El Presidente ingresó minutos antes de las 9hs., acompañado por el vocero Manuel Adorni
El presidente Javier Milei arribó esta mañana a la Casa Rosada donde mantendrá una reunión de Gabinete tras la derrota electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires.
El mandatario llegó a las 8:55hs. y junto con él ingresó al recinto el vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras que el encuentro con su equipo será a las 9:30hs.
Nota en desarrollo...
