Tras la dura derrota en Provincia, Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei arribó esta mañana a la Casa Rosada donde mantendrá una reunión de Gabinete tras la derrota electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario llegó a las 8:55hs. y junto con él ingresó al recinto el vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras que el encuentro con su equipo será a las 9:30hs.

Nota en desarrollo...