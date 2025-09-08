Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Fentanilo mortal: secuestraron el teléfono de la directora de la ANMAT

Fentanilo mortal: secuestraron el teléfono de la directora de la ANMAT
8 de Septiembre de 2025 | 15:07

Escuchar esta nota

El teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fue secuestrado en el marco de la investigación paralela por el fentanilo contaminado donde se trata de constatar la implicancia de organismos públicos detrás del opioide adulterado, que ya provocó al menos 96 fallecidos.

Esta medida, según informó el medio La Nación, fue determinada este lunes en medio de la investigación impulsada por la fiscal federal Laura Roteta en torno a la posible injerencia de la ANMAT en el fentanilo.

No solo la ANMAT está en el ojo de la tormenta, sino también otros organismos públicos como el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el Ministerio de Salud, que dejó de ser querellante en la causa.

Sobre el INAME, luego de que se conociera la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se decidió su apartamiento. Para Roteta, los organismos actuaron con “negligencia, connivencia o complicidad” durante los procesos e inspecciones en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a Ariel García Furfaro.

Asimismo, todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados. Desde hace días los investigadores están detrás de la comprobación de nuevos casos, los cuáles traen aparejado información poco depurada, lo que complica aún más las tareas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Fentanilo: familiares de víctimas exigen claridad

Fentanilo contaminado: cierre de indagatorias en La Plata y etapa de definiciones
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó

Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos

En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas”

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Otro "Toretto" de La Plata: chocó de frente contra una camioneta y de milagro no fue tragedia

Violento choque de frente en La Plata: al menos un herido en la avenida 122

Prófugos “responsables”: fueron a votar pero terminaron presos

Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
La Ciudad
Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó
Mejoran la iluminación en City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet y Olmos
Cuenta DNI de Banco Provincia: tras las elecciones, qué promociones hay este lunes 8 de septiembre
La semana arranca con nubes, pero templada: cómo vienen los próximos días
Súper Cartonazo: los números de hoy lunes, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Deportes
Scaloni habló de Messi y si irá al Mundial: "Se va a tomar este tiempo con tranquilidad"
Durísima sanción para histórico de Flamengo, a días de enfrentar a Estudiantes por Libertadores
Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
Espectáculos
En las redes: duro mensaje del abogado platense Fernando Burlando a Javier Milei luego de las elecciones 
Sin reparos: Sofi Martínez le respondió a Yanina Latorre por las críticas a su trabajo
Se supo: Celeste Cid contó por primera vez cómo conoció a Santiago Korovsky
 Desgarrador mensaje de Benjamin Vicuña para recordar a su hija Blanca 
La reaparición de Cris Morena tras la muerte de Mila: las duras confesiones y todos los detalles
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla