Fentanilo contaminado: cierre de indagatorias en La Plata y etapa de definiciones

Fentanilo contaminado: cierre de indagatorias en La Plata y etapa de definiciones
4 de Septiembre de 2025

Escuchar esta nota

La causa por el fentanilo contaminado, que hasta el momento dejó un saldo de 96 pacientes muertos en todo el país, al menos 15 de ellos en el Hospital Italiano de La Plata, entra en etapa de definiciones con el cierre de las indagatorias. Este jueves se espera que declaren los últimos dos acusados.

Fuentes del caso confirmaron que en la jornada de hoy finalizan las indagatorias y que uno de los acusados que prestará declaración frente al juez de La Plata Ernesto Kreplak será Eduardo Darchuk, quien se desempeñaba como Jefe de Producción de SPPV (Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen) en Laboratorios Ramallo S.A., donde firmó registros de lotes y control de procesos para los lotes contaminados 31.202 y 31.244.

El acusado debe presentarse en los Tribunales de 8 y 50, donde está judicializado el caso, para dar un panorama respecto a su responsabilidad en el opioide adulterado y la labor en los laboratorios, entre otras cuestiones.

Ayer fue el turno de Dayana Astudillo Bolívar, que realizaba tareas de producción y control en el establecimiento Ramallo. La señalada declaró por más de tres horas, respondió preguntas y detalló cual era la función que cumplía dentro del laboratorio, información desde el medio El Norte.

Luego de estas dos testimoniales, las próximas horas será cruciales ya que comenzarán a tomarse determinaciones respecto a la situación procesal de los 17 imputados de la causa.

En estos momentos el personaje más comprometido de la investigación es Ariel García Furfaro debido a que es el dueño de los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma, ambos clausurados.

En los últimos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó un alerta por los lotes contaminados y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Gobierno Nacional establecieron un monitoreo de los medicamentos en tiempo real.

