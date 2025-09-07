Fentanilo: familiares de víctimas exigen claridad

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo
Las peleas territoriales por la renovación parcial de ambas cámaras de la Legislatura
El Conurbano y el peso decisivo de sus candidatos y sus votos
El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Elecciones, dólar intervenido y freno en la economía: ¿qué se viene ahora?
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Charles Bukowski: tres obras legendarias del “poeta sucio” de Estados Unidos
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
El voto representa la búsqueda de un mejor futuro para el país
Alerta: pasaportes con errores impiden su lectura en aeropuertos
Mientras avanza la causa judicial que tiene a Ariel García Furfaro preso en el penal de Ezeiza, y a otros ocho tras las rejas vinculados al laboratorio HLB Pharma, los familiares de las víctimas que fallecieron por la aplicación de fentanilo adulterado intensifican sus gestiones para que avance la investigación sobre la crisis sanitaria que provocó casi 100 muertes.
En los últimos días, enviaron cartas al diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, solicitando la convocatoria a una reunión que habilite el tratamiento del proyecto de creación de una comisión investigadora. El objetivo, según explican, es determinar responsabilidades y garantizar la trazabilidad del opioide sintético que causó las muertes.
Daniel Oviedo, cuyo hijo falleció en el Hospital Italiano de La Plata, le pidió al legislador que convoque a la comisión “para darle el viso de legalidad que requiere esa Honorable Cámara” y que impulse la ley de trazabilidad del fentanilo. “Asimismo le sería útil para que las familias de la provincia se sientan acompañadas”, agregó. Otra de las cartas fue enviada por Alejandro Ayala, quien reclamó la convocatoria de un plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para dictaminar el proyecto y permitir que la comisión investigadora se constituya a la brevedad.
