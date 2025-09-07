Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Reclaman la constitución de una Comisión Investigadora que determine responsabilidades

Fentanilo: familiares de víctimas exigen claridad

7 de Septiembre de 2025 | 03:14
Mientras avanza la causa judicial que tiene a Ariel García Furfaro preso en el penal de Ezeiza, y a otros ocho tras las rejas vinculados al laboratorio HLB Pharma, los familiares de las víctimas que fallecieron por la aplicación de fentanilo adulterado intensifican sus gestiones para que avance la investigación sobre la crisis sanitaria que provocó casi 100 muertes.

En los últimos días, enviaron cartas al diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, solicitando la convocatoria a una reunión que habilite el tratamiento del proyecto de creación de una comisión investigadora. El objetivo, según explican, es determinar responsabilidades y garantizar la trazabilidad del opioide sintético que causó las muertes.

Daniel Oviedo, cuyo hijo falleció en el Hospital Italiano de La Plata, le pidió al legislador que convoque a la comisión “para darle el viso de legalidad que requiere esa Honorable Cámara” y que impulse la ley de trazabilidad del fentanilo. “Asimismo le sería útil para que las familias de la provincia se sientan acompañadas”, agregó. Otra de las cartas fue enviada por Alejandro Ayala, quien reclamó la convocatoria de un plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para dictaminar el proyecto y permitir que la comisión investigadora se constituya a la brevedad.

 

