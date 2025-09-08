Francos le mandó un mensaje a Kicillof para felicitarlo por el triunfo electoral

"Los del 3%": filtraron los supuestos posteos de un candidato a concejal de La Libertad Avanza en La Plata
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, envió un mensaje al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para expresar sus felicitaciones ante el triunfo de la alianza peronista Fuerza Patria en las elecciones legislativas de ese distrito, según se supo de fuentes oficiales.
El ministro coordinador se comunicó con Kicillof después del triunfo del peronismo en las elecciones del domingo, en las que Fuerza Patria obtuvo el 47,28 por ciento y aventajó por más de 13 puntos a La Libertad Avanza, que cosechó el 33,71.
Más temprano, Francos había afirmado que el Gobierno debe “hacer autocrítica” y ver en qué falló, especialmente porque “los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”.
“Como lo explicó el Presidente (Javier Milei), es momento de hacer autocrítica y ver en qué fallamos, tanto en lo político como en saber por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política, que claramente no va a cambiar”, sostuvo Francos.
El funcionario dijo en declaraciones radiales que, pese al resultado adverso, el Gobierno está “convencido de que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico, pero también es cierto que el paso de la macro a la micro es muy importante”.
“Vamos a analizar todo esto para enfocarnos en las elecciones de octubre y lograr un triunfo, porque la realidad es que es la elección nacional la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con las reformas que necesitamos”, indicó.
Puntualizó como “temas pendientes” para avanzar en el Congreso a las reformas laboral y tributaria y sostuvo que “las tenemos que encarar porque si no la competitividad de nuestros empresarios va a seguir siempre detrás de las expectativas que tiene la población”.
“Hay varios problemas que generaron la situación de la Argentina, pero sin duda el déficit fiscal y financiero que tuvo el país en 2023, de 15 puntos del PBI, es un tema grave que nosotros hemos intentado solucionar rápidamente, pero para eso hay que desatender algunos temas que al resto de los argentinos les importa”, dijo.
Y sostuvo que las definiciones del domingo del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de que la política económica no cambiará apunta a “sostener el equilibrio fiscal y la política cambiaria, porque si no volvemos a lo mismo, que se vaya todo a precios y generar nuevamente inflación, que es el logro más importante que ha obtenido el Gobierno”.
“Hay que revisar cómo se vuelca la macro a la micro, es decir al metro cuadrado de la gente, y eso es importante porque podemos decir que la economía en lo macro está creciendo al 7% u 8%, pero eso no está llegando todavía a la gente y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza estos logros”, sostuvo en declaraciones con Radio Mitre.
