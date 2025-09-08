Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Habló de “autocrítica” para octubre

Milei admitió que perdieron pero no cambia el rumbo

El Presidente envió un claro mensaje a los mercados tras la derrota. Igual dijo que la esperaban. Una estrategia que falló

Milei admitió que perdieron pero no cambia el rumbo

Desde La Plata, Milei y su tropa reconocen la “clara derrota”/AFP

8 de Septiembre de 2025 | 04:01
Edición impresa

Con un tono que cuidó de ser confrontativo, el presidente Javier Milei reconoció anoche la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 13 puntos contra el peronismo. Pero dejó en calro que no cambiará el rumbo económico -tal como se lo pidió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof- de su gobierno en un mensaje al mercado financiero, expectante por el resultado de los comicios.

“En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado”, dijo Milei en el inicio de su discurso en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, que fue breve y en el que estuvo rodeado de la plana mayor de su Gabinete.

Según el mandatario nacional, el peronismo tuvo un “desempeño” que “suele tener en elecciones de tipo ejecutivas”.

“Tuvieron que poner el aparato peronista que lo hacen de manera muy eficiente”, dijo y continuó: “Por lo tanto, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.

Y añadió: “Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir de cara al futuro”, pensando en octubre.
En esa línea, el mandatario hizo énfasis en su política económica de ajuste y geopolítica: “Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar en el lado del bien y no se retrocede ni un milímetro en la política de Gobierno”.

“No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político los vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”, señaló Milei y finalizó: “Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado en octubre”. Y terminó el discurso, con su hermana Karina a su lado, como siempre: “Viva la Libertad Carajo”.

LE PUEDE INTERESAR

Mensaje en redes, audio y baile de Cristina en el balcón

LE PUEDE INTERESAR

Milei admitió que perdieron pero no cambia el rumbo

La derrota de La Libertad Avanza: escándalos de corrupción, falta de gestión y una mala estrategia electoral

DURO CACHETAZO

Lo cierto es que el Gobierno nacional recibió un duro cachetazo electoral en vísperas de los comicios nacionales del próximo 26 de octubre con un cóctel compuesto por un escándalo de presunta corrupción que involucra a la hermana del presidente, Karina; falta de gestión en el territorio y una pésima planificación de acuerdos electorales en las ocho secciones de la provincia Buenos Aires.

La campaña bonaerense sorprendió a los libertarios, que tejieron una alianza con dirigentes unitarios del PRO, como Cristian Ritondo y Diego Santilli; se vio atravesada por dos casos graves como el fentanilo contaminado y los audios de Diego

Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, con vínculo estrecho con los Milei y el círculo de confianza del tándem que gobierna la Argentina desde diciembre de 2023.

Por el afán de nacionalizar campaña de la Provincia, el caso Spagnuolo se coló y se transformó en un tema clave en la conversación pública.

En ningún tramo pudo colar e imponer la inseguridad como tema central en la Provincia, a pesar del excomisario candidato.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

El Pincha inicia una semana clave antes de River

En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

Boca define la partida de Kevin Zenón, entre CSKA y Olimpiakos

Turf – Programas y Resultados
Últimas noticias de Política y Economía

Rotundo triunfo del PJ: superó por más de 13 puntos a LLA

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027

La polarización impidió que se consolide otra fuerza política

El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”
Policiales
Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos
Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
Un impactante siniestro casi termina en tragedia
Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas
Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla