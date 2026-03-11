Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

El presidente Javier Milei continuó su ofensiva contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla durante su participación en la Argentina Week, evento organizado en Nueva York para atraer inversiones internacionales. En la sede del JP Morgan, el mandatario acusó a ambos de “atacar a los argentinos en connivencia con políticos ladrones” y advirtió que la etapa de corrupción en el país había terminado.

Sobre Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate, Milei aseguró que el empresario extorsionó al Gobierno y llegó a despedir a 920 trabajadores un día antes del debate de la reforma laboral. El Presidente señaló que los afectados serán absorbidos por otras industrias en crecimiento, aunque criticó la forma en que se ejecutó la medida.

En ese marco criticó con fiereza al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, al que acusó de “negociar coimas” con los gobiernos kirchneristas.

“Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó la Argentina corrupta”, sentenció, dando un golpe en el atril y añadió: El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.

“Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios”, sentenció el mandatario.

Además, el Presidente criticó al kirchnerismo por su relación con el empresariado. “Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran per se, sino porque estaban negociando la coima”, afirmó. Y agregó: “Por eso se pudo pagar 4.000 dólares la tonelada de acero, que cuesta 1.400”.

“Cuando peleo, peleo por el bienestar de los argentinos. Una política podría ser utilitarista en lo político y eficiente en lo económico y, aun así ser injusta, por lo que no debería ser defendida”, subrayó el libertario, y añadió: “Si me gano mi dinero justamente, quién carajo es el político para decir en qué puedo gastarlo y en qué no. Es un cercenamiento en la libertad y si la consecuencia de ellos es una barrera comercial, es un robo”.

En otro pasaje de su discurso, el mandatario agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su política interna y la performance electoral de La Libertad Avanza. “En condiciones normales hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras. Estamos pasando reformas que nunca se había logrado. Vaya que políticamente funciona, gracias Jefe”, destacó.

El impacto en precios

Milei también defendió el impacto de la apertura comercial sobre los precios. “Si ustedes abren, van a poder comprar a 100 y se van a ahorrar 300”, aseguró, aunque admitió que algunos sectores podrían verse afectados: “Es cierto que ese sector va a desaparecer y va a ir a pérdida si no se reconvierte”.

Durante su exposición, Milei explicó que su charla se dividió en dos partes: describir el mecanismo de toma de decisiones de su administración y detallar el enfoque ético que guía sus políticas. Según dijo, los valores morales y éticos constituyen el eje de su gestión y fundamentan lo que él llama “La moral como política de Estado”, un libro que está preparando.

El mandatario destacó que su administración prioriza los derechos naturales, entre ellos la vida, la libertad y la propiedad privada. Asimismo, relacionó estos principios con la tradición occidental, basada en la filosofía griega, el derecho romano, los estoicos y los valores judeocristianos, subrayando la existencia de límites frente al relativismo moral.

