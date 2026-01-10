La Plata: volcaron en un VW Fox robado y se tomaron el 275 para intentar fugarse

Cuatro delincuentes, tres mujeres y un hombre, fueron detenidos este sábado en La Plata tras volcar en un auto robado, abandonarlo e intentar escapar en un 275. El insólito hecho ocurrió en Altos de San Lorenzo.

Según informó el parte policial, agentes en recorrido ubicaron un Volkswagen Fox que habría participado de “varios hechos delictivos” en la zona y, al intentar identificar a los cuatro ocupantes, estos se dieron a la fuga.

Rápidamente se llevó a cabo un operativo cerrojo hasta la zona de 20 y 88, donde efectivos policiales hallaron el vehículo volcado en una zanja. Al consultar con testigos, indicaron que se fugaron a pie para la zona de 22 y 87.

Personal motorizado consultó a la empresa 275, ubicada en 22 y 87, donde le confirmaron que “un hombre y tres mujeres sucios con lodo se suben al micro rumbo a 22 y 72”.

En dirección allí, los agentes ubicaron dos micros en movimiento en la zona de 22 y 76 sentido a 72. Finalmente, interceptaron los dos transportes y los hallaron en la segunda unidad donde, por medio de un cacheo, detectaron que llevaban un arma de fuego en su poder.

Tras identificarlos, los acusados de entre 25 y 30 años, fueron trasladados a la dependencia policial. Se incautó el vehículo, el arma de fuego y municiones.