Deportes |A pedido del técnico

Cerutti acordó su continuidad por otro año en San Lorenzo

Cerutti acordó su continuidad por otro año en San Lorenzo

ezequiel cerutti

11 de Enero de 2026 | 01:54
Edición impresa

San Lorenzo oficializó en las últimas horas la renovación del contrato de Ezequiel Cerutti en medio de la pretemporada y antes de los amistosos en Uruguay por la Serie Río de la Plata, asegurando la permanencia de uno de los referentes del grupo.

La extensión del vínculo fue confirmada por el propio Cerutti a través de un video institucional difundido en redes sociales.

El futbolista firmó contrato hasta diciembre de 2026, con una opción de prórroga por un año más sujeta a objetivos deportivos.

La decisión respondió a un pedido expreso del entrenador Damián Ayude, que consideró prioritaria su continuidad dentro del proyecto futbolístico para la presente temporada.

A los 33 años, Cerutti aparece como una pieza clave para el nuevo ciclo en San Lorenzo, no solo por su experiencia sino también por el escenario de posibles salidas en el plantel profesional.

Nombres importantes como Gastón Hernández o Jhohan Romaña podrían dejar el club, lo que incrementa el peso específico del “Pocho” dentro del vestuario y en el armado del equipo.

El emotivo adiós de Andrés Vombergar

En paralelo, San Lorenzo confirmó la salida de Andrés Vombergar, cuyo contrato finalizó el 31 de diciembre y no fue renovado por la dirigencia.

El delantero se despidió oficialmente del club el 1 de enero y, días más tarde, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para cerrar su etapa en la institución de Boedo.

“Gracias, Ciclón. Me despido de un club enorme que me dio la posibilidad de disfrutar aún en momentos difíciles”, expresó Vombergar, agradeciendo también a los hinchas, compañeros y trabajadores del club.

Su salida se suma también a la de oros futbolistas recientes que sufrió el equipo, como la del volante central Emanuel Cecchini, lo que marca un nuevo capítulo en la vida de un San Lorenzo que desde hace tiempo busca estabilidad deportiva mientras atraviesa un proceso de transición a nivel dirigencial.

 

