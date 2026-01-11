Cerutti acordó su continuidad por otro año en San Lorenzo

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave
Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
San Lorenzo oficializó en las últimas horas la renovación del contrato de Ezequiel Cerutti en medio de la pretemporada y antes de los amistosos en Uruguay por la Serie Río de la Plata, asegurando la permanencia de uno de los referentes del grupo.
La extensión del vínculo fue confirmada por el propio Cerutti a través de un video institucional difundido en redes sociales.
El futbolista firmó contrato hasta diciembre de 2026, con una opción de prórroga por un año más sujeta a objetivos deportivos.
La decisión respondió a un pedido expreso del entrenador Damián Ayude, que consideró prioritaria su continuidad dentro del proyecto futbolístico para la presente temporada.
A los 33 años, Cerutti aparece como una pieza clave para el nuevo ciclo en San Lorenzo, no solo por su experiencia sino también por el escenario de posibles salidas en el plantel profesional.
Nombres importantes como Gastón Hernández o Jhohan Romaña podrían dejar el club, lo que incrementa el peso específico del “Pocho” dentro del vestuario y en el armado del equipo.
LE PUEDE INTERESAR
Con Enzo Pérez, Argentinos goleó en su primer amistoso de pretemporada
LE PUEDE INTERESAR
San Carlos sumó minutos en un amistoso
En paralelo, San Lorenzo confirmó la salida de Andrés Vombergar, cuyo contrato finalizó el 31 de diciembre y no fue renovado por la dirigencia.
El delantero se despidió oficialmente del club el 1 de enero y, días más tarde, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para cerrar su etapa en la institución de Boedo.
“Gracias, Ciclón. Me despido de un club enorme que me dio la posibilidad de disfrutar aún en momentos difíciles”, expresó Vombergar, agradeciendo también a los hinchas, compañeros y trabajadores del club.
Su salida se suma también a la de oros futbolistas recientes que sufrió el equipo, como la del volante central Emanuel Cecchini, lo que marca un nuevo capítulo en la vida de un San Lorenzo que desde hace tiempo busca estabilidad deportiva mientras atraviesa un proceso de transición a nivel dirigencial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí