Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General

Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
13 de Enero de 2026 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

LE PUEDE INTERESAR

Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami

LE PUEDE INTERESAR

Qué es un meteotsunami, el fenómeno detrás de la tragedia en Mar Chiquita

SUERTE NUMERICA: 35-01-89. En sus labores gozará de horas felices al lado de personas que le estiman. Diversiones que le ocuparán momentos libres. Espere un poco antes de tomar decisiones. No haga reproches.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 11-20-94. Este día exigirá de usted la máxima atención y dedicación al cumplimiento de sus compromisos profesionales. Discusiones con la pareja. Franqueza. Motivos de alegría.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 13-49-00. Podrán surgir dificultades que frenarán el ritmo normal de sus actividades. No permita la intromisión de terceros en sus asuntos sentimentales. Pérdida de dinero.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 21-39-40. En el ámbito de sus actividades conseguirá que se valore su personalidad. Mantenga calma dentro del campo amoroso. Exitos a nivel profesional.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 13-20-24. Si bien el día muestra excelentes influencias, muestre prudencia con el dinero. Gozará de una semana placentera en compañía del ser querido. Encuentros.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 12-76-50. En este día podrá discutir, aclarar y definir importantes situaciones. No se preocupe por ciertos obstáculos que se presentan en el campo sentimental.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 13-49-02. Encontrará diversas dificultades para llevar a cabo sus proyectos. Evite cuidadosamente no provocar reacciones intempestivas motivadas por los celos. Horas afortunadas.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 42-55-67. Trate de no dejarse invadir por las dudas en los asuntos económicos. Se verá envuelto en críticas y celos provocados por otros. Visitas inesperadas le causarán alegría. Felicidad por noticias.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 00-98-23. Lo económico siguen en aumento, aproveche para encarar las cosas con mayor tenacidad. En amor el día se presenta muy activo y pueden esperarse felices acontecimientos. Celos que perturban. No se deje estar.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 04-98-23. En asuntos de pareja será difícil lograr algo de inmediato. Sea más paciente en cuestiones amorosas. Es hora que vaya pensando en encarar un trabajo. Gran tranquilidad con parientes. Preocupación por niños.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 92-08-12. Una entrevista le permitirá recibir el apoyo que necesita para llevar a la práctica un proyecto. Ambiente excelente para los sentimientos. Analice su actitud con los demás y observe si actúa con corrección.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: La vacilación de un compañero le perjudicará si Ud. se deja someter a sus juicios. Su intuición le protege. Compañías poco recomendables. En amor habrá importantes novedades.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el fenómeno marítimo en la Bristol

Qué es un meteotsunami, el fenómeno detrás de la tragedia en Mar Chiquita

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica

"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata

Piden que no se autorice el aumento del 40% de ABSA por "deficiencias en el servicio"

Meteotsunami, olas gigantes y tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y más de 30 heridos

Robertito Funes Ugarte le puso una perimetral a un vecino: "Es un mafioso"
+ Leidas

Pone la firma

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”

Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Últimas noticias de Información General

Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos

Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños

Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis

Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami
Espectáculos
Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras
Brasil celebró con “El agente secreto”
“Be Good”: el accesorio que se llevó todos los flashes en la alfombra roja
“Las guerreras K-pop” comienza su conquista y podrían llevarse el Oscar
El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30
Deportes
Pone la firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada
La Ciudad
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen
Los vínculos barriales ante un riesgo natural
Pan lactal: cada vez más caro y el consumo a la baja
Policiales
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Denuncian falta de atención médica a un detenido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla