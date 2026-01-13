Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

13 de Enero de 2026 | 00:01 Edición impresa

CAPRICORNIO

(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 35-01-89. En sus labores gozará de horas felices al lado de personas que le estiman. Diversiones que le ocuparán momentos libres. Espere un poco antes de tomar decisiones. No haga reproches.

ARIES

(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 11-20-94. Este día exigirá de usted la máxima atención y dedicación al cumplimiento de sus compromisos profesionales. Discusiones con la pareja. Franqueza. Motivos de alegría.

TAURO

(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 13-49-00. Podrán surgir dificultades que frenarán el ritmo normal de sus actividades. No permita la intromisión de terceros en sus asuntos sentimentales. Pérdida de dinero.

GEMINIS

(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 21-39-40. En el ámbito de sus actividades conseguirá que se valore su personalidad. Mantenga calma dentro del campo amoroso. Exitos a nivel profesional.

CANCER

(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 13-20-24. Si bien el día muestra excelentes influencias, muestre prudencia con el dinero. Gozará de una semana placentera en compañía del ser querido. Encuentros.

LEO

(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 12-76-50. En este día podrá discutir, aclarar y definir importantes situaciones. No se preocupe por ciertos obstáculos que se presentan en el campo sentimental.

VIRGO

(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 13-49-02. Encontrará diversas dificultades para llevar a cabo sus proyectos. Evite cuidadosamente no provocar reacciones intempestivas motivadas por los celos. Horas afortunadas.

LIBRA

(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 42-55-67. Trate de no dejarse invadir por las dudas en los asuntos económicos. Se verá envuelto en críticas y celos provocados por otros. Visitas inesperadas le causarán alegría. Felicidad por noticias.

ESCORPIO

(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 00-98-23. Lo económico siguen en aumento, aproveche para encarar las cosas con mayor tenacidad. En amor el día se presenta muy activo y pueden esperarse felices acontecimientos. Celos que perturban. No se deje estar.

SAGITARIO

(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 04-98-23. En asuntos de pareja será difícil lograr algo de inmediato. Sea más paciente en cuestiones amorosas. Es hora que vaya pensando en encarar un trabajo. Gran tranquilidad con parientes. Preocupación por niños.

ACUARIO

(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 92-08-12. Una entrevista le permitirá recibir el apoyo que necesita para llevar a la práctica un proyecto. Ambiente excelente para los sentimientos. Analice su actitud con los demás y observe si actúa con corrección.

PISCIS

(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: La vacilación de un compañero le perjudicará si Ud. se deja someter a sus juicios. Su intuición le protege. Compañías poco recomendables. En amor habrá importantes novedades.