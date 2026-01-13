Expectatívas: se conoce la inflación de diciembre y de todo el 2025

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que volvería a ubicarse por encima del 2%, terminando 2025 en torno al 31% y siendo al cifra más baja desde 2017.
De esta manera, el índice inflacionario habría terminado el año bajando más de 80 puntos porcentuales respecto al registro de 2024, cuando finalizó en 117,8%; y alcanzaría el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017) al ubicarse apenas por encima del 30%, según estiman los analistas privados.
Entre las principales consultoras prevén una inflación en torno al 2,5% y 2,6%:
El Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central (BCRA) arrojó una leve baja de la inflación de diciembre y la ubicó en torno al 2,3%.
Este número representó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,4% mensual para diciembre (+0,1 p.p. con relación al REM anterior).
El dato oficial se difundirá esta tarde, a las 16.
