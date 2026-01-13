Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Lo confirmó el ministro de salud bonaerense

Suspenden a un médico del hospital San Martín por antisemitismo

Suspenden a un médico del hospital San Martín por antisemitismo
13 de Enero de 2026 | 01:42
Edición impresa

Un médico residente del hospital San Martín de nuestra ciudad fue denunciado penalmente y suspendido preventivamente de sus funciones ayer, luego de que se difundieran publicaciones suyas en la red social X con contenido de extrema violencia y antisemitismo.

El caso tomó estado público tras un comentario del analista internacional Daniel Lerer, quien detectó y expuso los mensajes de Miqueas Martínez Secchi antes de que este borrara su cuenta. En el posteo más cuestionado, el médico escribió: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”.

A raíz de ello, el abogado Jorge Monastersky realizó una denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti.

Poco después, el propio ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que el profesional fue separado de sus funciones y se encuentra en un proceso de investigación administrativa.

“Por este mensaje coincidente con otros comportamientos previos, que ahora adquieren relevancia, el médico residente del hospital San Martín de La Plata que realizó esas manifestaciones públicas se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación”, señaló el funcionario.

Según consta en el escrito presentado ante la Justicia Federal, las expresiones vertidas por Martínez Secchi constituyen una incitación directa y explícita al homicidio. Monastersky argumentó que estos dichos no pueden ampararse bajo la libertad de expresión.

En tanto, Kreplak añadió: “Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud”.

RECLAMO DE AMIA LA PLATA

En tanto, desde la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) La Plata, dirigieron una carta a las autoridades del nosocomio, al gobernador, Axel Kicillof, al ministro Kreplak y al Colegio de Médicos bonaerense, solicitando de “manera inmediata y formal” la “separación preventiva del cargo del profesional involucrado; la apertura de los sumarios administrativos y disciplinarios que correspondan, la intervención del Colegio de Médicos a fin de evaluar su inhabilitación para el ejercicio de la medicina; y la adopción de todas las medidas legales y administrativas necesarias para garantizar que ninguna persona bajo atención médica se vea expuesta a riesgos derivados de conductas discriminatorias, violentas o contrarias a la ética profesional”.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

