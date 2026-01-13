VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
El gobierno provincial convocó a los gremios a una reunión paritaria
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
¿Es la amante?: tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale
VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona
Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero
Pablo Elías, en su primer acto como intendente interino en el Bon Odori
Expectatívas: se conoce la inflación de diciembre y de todo el 2025
Suspenden a un médico del hospital San Martín por antisemitismo
Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Siguen las quejas por falta de agua en varios barrios y corte de luz en Gonnet
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un médico residente del hospital San Martín de nuestra ciudad fue denunciado penalmente y suspendido preventivamente de sus funciones ayer, luego de que se difundieran publicaciones suyas en la red social X con contenido de extrema violencia y antisemitismo.
El caso tomó estado público tras un comentario del analista internacional Daniel Lerer, quien detectó y expuso los mensajes de Miqueas Martínez Secchi antes de que este borrara su cuenta. En el posteo más cuestionado, el médico escribió: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”.
A raíz de ello, el abogado Jorge Monastersky realizó una denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Poco después, el propio ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que el profesional fue separado de sus funciones y se encuentra en un proceso de investigación administrativa.
“Por este mensaje coincidente con otros comportamientos previos, que ahora adquieren relevancia, el médico residente del hospital San Martín de La Plata que realizó esas manifestaciones públicas se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación”, señaló el funcionario.
Según consta en el escrito presentado ante la Justicia Federal, las expresiones vertidas por Martínez Secchi constituyen una incitación directa y explícita al homicidio. Monastersky argumentó que estos dichos no pueden ampararse bajo la libertad de expresión.
LE PUEDE INTERESAR
Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”
En tanto, Kreplak añadió: “Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud”.
En tanto, desde la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) La Plata, dirigieron una carta a las autoridades del nosocomio, al gobernador, Axel Kicillof, al ministro Kreplak y al Colegio de Médicos bonaerense, solicitando de “manera inmediata y formal” la “separación preventiva del cargo del profesional involucrado; la apertura de los sumarios administrativos y disciplinarios que correspondan, la intervención del Colegio de Médicos a fin de evaluar su inhabilitación para el ejercicio de la medicina; y la adopción de todas las medidas legales y administrativas necesarias para garantizar que ninguna persona bajo atención médica se vea expuesta a riesgos derivados de conductas discriminatorias, violentas o contrarias a la ética profesional”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí