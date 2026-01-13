Milei versión en inglés en las redes sociales

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
El presidente Javier Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales, con el objetivo de “ampliar el alcance internacional de su mensaje, comunicar de primera mano las políticas de Gobierno y fortalecer el vínculo con audiencias globales”.
A través de un mensaje difundido en video, el Presidente invitó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas oficiales en inglés, desde donde se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y la visión del país en el escenario global.
“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó Milei, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial.
Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, consolidando una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con “el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina”.
Esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo “una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad”.
Cuentas oficiales en inglés del Presidente Javier Milei:
• Instagram: @mileienglishofficial
• YouTube: @MileiEnglishOfficial
• X (Twitter): @jmilei_english
• TikTok: @mileienglishofficial
• Facebook: @MileiEnglishOfficia
