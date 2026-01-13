Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |La demanda por US$ 16 mil millones

YPF: pedirán declarar a Argentina en desacato

13 de Enero de 2026 | 01:47
Edición impresa

Los beneficiarios del fallo de US$16.100 millones por la nacionalización de YPF presentarán el próximo jueves 15 de enero ante la jueza Loretta Preska un escrito formal solicitando que se declare al Estado argentino en desacato y se le apliquen sanciones económicas.

“Estás presentaciones resultan del supuesto (repito) supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos. Ya lo han hecho la gran mayoría, pero, al 12 de enero, restan 6 que no”, señaló el especialista Sebastián Maril.

En un posteo en redes sociales, Maril precisó que Argentina presentará su escrito de defensa el próximo 19 de febrero.

En una última comunicación, fuentes de la Procuración del Tesoro afirmaron que “la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”. Y remarcaron que las afirmaciones en sentido contrario “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.

“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, señalaron, al tiempo que destacaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”.

 

