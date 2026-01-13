Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

El ministro del Interior recibe hoy en Casa Rosada al peronista Sergio Ziliotto

Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero

Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero

Diego Santilli, junto al gobernador chaqueño, Leandro Zdero / NA

13 de Enero de 2026 | 01:50
Edición impresa

El ministro del Interior, Diego Santilli, retomó ayer su ronda de visitas a las provincias. Esta vez, la parada fue Chaco, donde se reunió con el gobernador Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza (LLA), de quien recogió el apoyo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía. Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”, destacó el mandatario chaqueño tras el encuentro.

El gobernador recibió al funcionario nacional en la sede del Ejecutivo provincial, en el marco de la ronda de encuentros que activó Santilli para lograr consensos con los gobernadores para que los legisladores que les responden voten a favor del proyecto.

El plan de la administración libertaria es que la denominada ley de “modernización laboral” comience a tratarse en el Senado a principios de febrero, en medio de la resistencia de un sector del sindicalismo y el peronismo.

“No creo que ningún Gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”, sostuvo, por su parte, Santilli en el marco de la gira por las provincias que inició este mes.

Y agregó que que “esta reforma va a ser muy importante para las provincias” porque “va a dinamizar sectores claves”, como “energía, minería, agro, industria del conocimiento y generar nuevos empleos”.

Según se informó en un comunicado oficial, durante el encuentro el ministro del Interior y el mandataria chaqueño cConversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias”.

Cabe recordar que, como parte de su misión para cosechar el respaldo de las provincias a la iniciativa libertaria, Santilli se reunió la semana pasada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (con quien volverá a reunirse mañana para monitorear la lucha contra los incendios forestales).

La seguidilla de encuentros encabezados por el funcionario continuará hoy. Con una novedad: recibirá en Casa Rosada al peronista Sergio Ziliotto, de La Pampa, un opositor que, a diferencia de sus pares del PJ, sostiene el diálogo con la Nación.

La próxima cita, en tanto, será el jueves, cuando Santilli visite en Mendoza a otro aliado, el gobernador Alfredo Cornejo.

 

