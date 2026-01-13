El gobierno provincial convocó a los gremios a una reunión paritaria

El gobierno de Axel Kicillof convocó para hoy al mediodía a los representantes gremiales de los trabajadores de la administración provincial, los docentes y los judiciales, en el marco de la primera reunión paritaria del año. Del anuncio no trascendieron si se formularán ofertas de aumento concretas, en el marco de la presión fiscal querecibe el Gobernador y el creciente reclamo de los sindicatos por la caída del salario.

La reunión está prevista para las 13 con la presencia de funcionarios del ministerio de Trabajo y del área de Economía, además de representantes de ATE, UPCN, Suteba, FEB y la AJB.

El último acuerdo salarial entre el gobierno y los sindicatos se había celebrado en agosto pasado, presentando en todo 2025 un incremento total del 25,9 por ciento. Es decir, por debajo de la inflación del año pasado, calculada en 27,9.

De ahí que dirigentes gremiales que representan a trabajadores de distintos ámbitos comenzaran a advertir por el deterioro del salario, respecto del avance de la inflación e iniciaran, desde noviembre pasado, una sostenida presentación de reclamos para ser convocados a discutir salarios.

La última vez que ambos sectores se vieron las caras fue en el marco de una reunión celebrada el 22 de diciembre pasado, donde, al contrario de ofrecer una suma para aliviar el proceso de deterioro del bolsillo, los funcionarios del área Económica explicaron la difícil situación por la que atraviesa la Provincia en materia financiera y la calificaron como “una emergencia sin precedentes”. En ese contexto, pospusieron la discusión salarial para enero.

Según trascendió, el encuentro estará compuesto por más de una reunión. La primera sería con los trabajadores de la administración, nucleados en la ley 10.430, en tanto que el turno siguiente será para los maestros y los trabajadores del Poder Judicial.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Claudio Arévalo, advirtió que el planteo de su espacio es por la “recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la continuidad de pases a plantas en áreas como salud y educación, así como en todos los lugares donde existe precarización laboral”.

En la misma línea se habían expresado los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que agrupa a Suteba, Udocba, FEB, AMET y Sadop. A través de un comunicado, el Frente anunció días atrás que presentó una nota formal ante el ministerio de Trabajo provincial para solicitar la reapertura de la paritaria y aclaró que “no considera cerrada la discusión salarial 2025”.

En paralelo, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) había realizado una presentación ante el Poder Ejecutivo para solicitar la continuidad de la discusión paritaria 2025 y la apertura de la negociación 2026. “Tras la última reunión, el 23 de diciembre, el gremio quedó a la espera de una nueva convocatoria que debía ser cursada en estos primeros días de enero, pero que todavía no se concretó”, enfatizaron.