Política y Economía |El próximo viernes, en la Casa Rosada

Por la reforma laboral: el Gobierno define estrategias

Convocan a una reunión ya apuntando a la sanción del proyecto en el Congreso en febrero. Las negociaciones con los gobernadores y las posibles reformas impositivas

Por la reforma laboral: el Gobierno define estrategias

Adorni, junto a Bullrich, una de las estrategas del Gobierno en el debate por la reforma laboral / web

13 de Enero de 2026 | 01:55
Edición impresa

Tras el receso de la primera quincena de enero, la Casa Rosada romperá la calma estival para acelerar con el proyecto de reforma laboral, una ley que obsesiona a la administración libertaria y que -a más tardar- quiere llevar al recinto del Senado entre el 10 y el 11 de febrero. Con ese objetivo es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó para el próximo viernes a la mesa chica de negociación legislativa.

En esa reunión se buscará consensuar la estrategia para sancionar la denominada “modernización laboral”, el proyecto que el oficialismo define como la primera de sus “reformas de segunda generación”.

Se espera que del encuentro previsto en la planta baja de la Casa Rosada participen los negociadores clave de La Libertad Avanza (LLA).

Por un lado, estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, encargados de blindar el apoyo en la Cámara Baja y articular con el interior.

También se sumará la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al frente de la defensa técnica y política en la Cámara Alta.

Otros de los invitados a la cita encabezada por Adorni son el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya inició las giras por las provincias para aceitar el vínculo con los gobernadores aliados; el asesor presidencial Santiago Caputo e Ignacio Devitt, estrategas de la Jefatura de Gabinete que supervisan la letra final del proyecto.

Además, en el Gobierno no descartaban la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ni del ministro de Economía, Luis Caputo.

Sin grandes cambios

En la previa, en el Gobierno isisten en que no se le harán grandes cambios al proyecto respecto del texto que obtuvo dictamen el pasado 18 de diciembre. Donde sí consideran que habría que hacer algunos ajustes es en el capítulo tributario, ante la caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026.

Abiertos a las conversaciones con gobernadores y con la oposición dialoguista para reunir los votos necesarios, en el Ejecutivo repiten que podrían “incorporar” alguno de los pedidos que reciban, pero rechazan hacer modificaciones esenciales.

“Trabajamos para incorporar y no para sacar aspectos de la reforma”, resumió una fuente involucrada en las negociaciones, y advirtió: “Hay puntos que el Gobierno no va a cambiar bajo ningún punto de vista. Esta reforma representa el espíritu y la visión de lo que quiere e impulsa el presidente”.

Del mismo modo, cerca del asesor Santiago Caputo dejaron trascender que el proyecto actual “es el que mejor refleja la posición del Gobierno” y que “ya ha tenido varios cambios”, por lo que también desestiman la idea de sumar modificaciones.

“Es una ley razonable, no una flexibilización extrema”, subrayan cerca de Milei, quien se apoya en Santilli, los Menem y Bullrich para defender la iniciativa ante opositores y gobernadores.

Precisamente, el mismo viernes en el que se reunirá la mesa polítca encabezada por Adorni comenzará a funcionar en el Senado el equipo designado por la exministra de Seguridad para abordar las cuestiones técnicas.

Liderado por la abogada Josefina Tajes, ese equipo trabajará a lo largo de diez días (hasta el 26 de enero). El objetivo, se explicó, será “monitorear todas las propuestas que hay, analizarlas y a partir de ahí, arrancar”. De esos intercambios se espera que participen los asesores y los senadores que se quieran acercar.

Luego, entre el 26 de enero y el 10 de febrero, comenzarían los encuentros entre los senadores, ya de cara al debate en el recinto.

Con ese cronograma en mente, en el Gobierno piensan en un trabajo “en espejo” entre el Senado y Diputados, para que lo que se sancione en la primera Cámara se replique exactamente igual en la segunda.

Tras haber cerrado 2025 con la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal, en la Rosada se muestran optimistas con los votos que le permitan hacerse con la primera victoria del año.

En ese sentido, anticipan que continuarán las charlas con los gobernadores, donde seguramente sobrevolarán demandas relacionadas con el reparto de recursos y cuestiones impositivas.

 

