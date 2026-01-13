Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía |De Derechos Humanos, sociales y políticas

Organizaciones advierten por el DNU sobre la SIDE

Dicen que la reforma en la ley de Inteligencia que proyecta el Gobierno va a “debilitar controles democráticos”

Organizaciones advierten por el DNU sobre la SIDE
13 de Enero de 2026 | 01:54
Edición impresa

Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales pidieron que el Congreso proceda a la derogación del DNU que reforma de la ley de Inteligencia, al advertir que “debilita los controles democráticos” porque permite la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”.

La postura está plasmada en un documento. Las entidades de derechos humanos y sociales pidieron al Congreso que rechace ese DNU y la oposición está buscando alcanzar el número para poder anular esa medida del Poder Ejecutivo, indicaron en un comunicado.

“Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, expresaron. Esos organismos señalaron que el DNU de reforma de la ley de Inteligencia “es grave” porque el “decreto habilita vigilancia masiva, concentra más poder en la SIDE y debilita los controles democráticos”

“Por primera vez en democracia, la SIDE puede proceder a la aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”, señalaron. Y destacaron que “esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control.

En esa línea, sostuvieron que el DNU “obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”. Agregaron que se “se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva. Además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”.

 

LE PUEDE INTERESAR

El Banco Central compró más dólares: 55 millones

LE PUEDE INTERESAR

“No estoy imputado”, dijo Tapia sobre las denuncias
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el fenómeno marítimo en la Bristol

Qué es un meteotsunami, el fenómeno detrás de la tragedia en Mar Chiquita

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica

"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata

Piden que no se autorice el aumento del 40% de ABSA por "deficiencias en el servicio"

Meteotsunami, olas gigantes y tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y más de 30 heridos

Robertito Funes Ugarte le puso una perimetral a un vecino: "Es un mafioso"
+ Leidas

Pone la firma

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”

Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Últimas noticias de Política y Economía

Por la reforma laboral: el Gobierno define estrategias

El Banco Central compró más dólares: 55 millones

“No estoy imputado”, dijo Tapia sobre las denuncias

El gobierno provincial convocó a los gremios a una reunión paritaria
Información General
Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis
Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami
Policiales
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Denuncian falta de atención médica a un detenido
Deportes
Pone la firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada
Espectáculos
Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras
Brasil celebró con “El agente secreto”
“Be Good”: el accesorio que se llevó todos los flashes en la alfombra roja
“Las guerreras K-pop” comienza su conquista y podrían llevarse el Oscar
El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla