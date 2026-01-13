Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

La inflación de diciembre fue del 2,8% y cerró el 2025 en 31,5%

La inflación de diciembre fue del 2,8% y cerró el 2025 en 31,5%
13 de Enero de 2026

Escuchar esta nota

 

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

Mientras que en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.

EN DESARROLLO

