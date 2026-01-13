Sin paz ante el delito: saquean la vivienda de una difunta

Un indignante hecho de inseguridad se registró en el centro de La Plata: delincuentes entraron a robar en una casa deshabitada desde el fallecimiento de su dueña.

El episodio se registró en 17 entre 58 y 59, lugar que se encuentra sin moradores desde el 22 de agosto de 2025.

Una hija de la mujer, que pasó por el inmueble, comprobó que la puerta de entrada se encontraba abierta y decidió comunicarse con el 911.

Poco después se comprobó que la construcción estaba completamente revuelta y el faltante de unos 100 mil pesos, dos relojes pulsera de oro y diversas joyas de oro y plata.

Ante el desconocimiento de quiénes podrían haber cometido el golpe, los investigadores centraron su interés en las cámaras del barrio.

La causa fue iniciada por el delito de robo y se aguarda el avance del proceso judicial. Interviene la Fiscalía Nº 9 del Departamento Judicial La Plata.