Mini tsunami, olas gigantes y tragedia en Santa Clara del Mar: un muerto y más de 30 heridos

Una jornada de extrema tensión y dramatismo se vivió en Santa Clara del Mar a raíz de un fenómeno inusual en la costa, donde la irrupción de olas gigantes —descripta por testigos como un “mini tsunami”— provocó una tragedia que dejó al menos una persona fallecida y más de 30 heridos.
El violento ingreso del mar sorprendió a vecinos y turistas que se encontraban en la playa y en zonas costeras, generando escenas de pánico, corridas y rescates de urgencia. Varias personas fueron arrastradas por el agua y otras resultaron golpeadas contra estructuras y el propio suelo.
Según se informó oficialmente, la víctima se encontraba en un sector rocoso cuando fue sorprendida por el avance repentino del mar. La violencia del golpe contra las piedras le provocó un cuadro crítico que derivó en un paro cardíaco. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer para salvarle la vida.
Según describen los turistas que están veraneando en la Costa Atlántica se produjo un “mini” tsunami en Santa Clara del Mar, una apacible localidad de 5 mil habitantes que está ubicada apenas a 20 kilómetros de Mar del Plata.
Los testigos que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona.
La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que no se los llevara el mar.
De momento, no se informan víctimas fatales y la policía junto a una ambulancia se encuentra trabajando en la zona para atender a los heridos que quedaron luego de este extraño suceso.
Santa Clara del Mar es un balneario apacible de la costa y generalmente suele tener un mar tranquilo y ameno, por lo que esta situación tomó por sorpresa a todos. Este fenómeno también golpeó en Mar del Plata, pero de momento, se desconoce si este fenómeno tuvo lugar en localidades cercanas de la Costa Atlántica. La usuaria de X Alexia (@pacapaquitaa), publicó sobre este fenómeno: “En Santa Clara del Mar, me pegué el cagaso de mi vida. Hay gente herida y muchos rescatados”.
En Santa Clara del Mar igual, me pegue el cagaso de mi vida. Hay gente herida y muchos rescatados— Alexia (@pacapaquitaa) January 12, 2026
Un fallecido por un "meteotsunami" en Santa Clara del Mar https://t.co/ISxhbrJIoa pic.twitter.com/ySrPUL6wjz— Siempre llegando (@rodolfoestequin) January 12, 2026
