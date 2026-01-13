El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales

Por el choque en ruta 2 hubo desvíos parciales del tránsito a la espera del cierre de los peritajes / Web

La inseguridad vial vuelve a encender alarmas en La Plata y toda la Región. De acuerdo a la estadística que elabora este diario desde hace varios años, en los primeros 12 días de 2026 ya se registraron tres muertes por siniestros viales, una cifra que iguala el saldo fatal que en 2025 recién se alcanzó el 21 de enero.

Sin dudas, la comparación interanual genera una profunda preocupación y refuerza la sensación de que la problemática muy lejos está de encontrar un freno.

Los números resultan aún más inquietantes si se los pone en contexto. Durante todo 2025, la cantidad de víctimas fatales por hechos viales (80) fue sensiblemente superior a la registrada en 2024 (64), 2023 (76) y 2022 (71), consolidando una tendencia negativa que se repite año tras año.

Dentro de esa compleja realidad, lejos de ser episodios aislados, los siniestros conforman un escenario persistente de riesgo en calles y rutas de la Ciudad y periferia.

Especialistas y autoridades coinciden en que las causas son múltiples y complejas. El exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, la falta de respeto por las normas básicas de tránsito y el uso del celular al volante aparecen entre los factores más recurrentes.

A esto se suma el deterioro de la infraestructura vial, la escasa señalización en algunos sectores y una circulación cada vez más caótica, sobre todo, por el aumento exponencial de motocicletas.

La moto que manejaba el hombre de 34 años por Los Hornos / Web

Otro elemento clave es la percepción social del riesgo. La naturalización de conductas peligrosas y la baja conciencia vial contribuyen a que los siniestros se repitan con consecuencias cada vez más graves.

En muchos casos, las víctimas fatales son peatones, ciclistas o motociclistas, los actores más vulnerables del sistema de tránsito.

El inicio de 2026, con cifras que denotan un mayor índice de mortandad, deja en evidencia que la inseguridad vial es un drama que no se puede detener.

Para quienes trabajan en el área, la urgencia de políticas públicas integrales, controles efectivos y campañas de concientización sostenidas se vuelve impostergable, antes de que las estadísticas sigan sumando nombres y familias marcadas por la tragedia.

El último episodio trágico ocurrió cerca de las 04.00 de ayer en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 77,500.

Según el parte oficial, por causas que se intentan determinar chocaron una camioneta Ford Territory, conducica por un hombre de 55 años, y una motocicleta marca Boge, guiada por otro de 59, quien iba acompañado por una mujer.

Al parecer, se trató de una colisión por alcance en un retome. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de gravedad con riesgo de vida, tanto que quedó internado en el hospital de Melchor Romero, mientras que su acompañante, de 70 años y domiciliada en City Bell, perdió la vida en el lugar.

Como consecuencia del siniestro, que motivó la intervención de la UFI Nº 10 a cargo de Carlos Alpino Vercellone, la traza permaneció parcialmente obstruida, con tránsito a paso lento, mientras se preservaba el sector para la realización de las pericias correspondientes.

En tanto, como EL DIA anticipó en exclusiva en su edición anterior, el pasado 6 de enero se produjo el deceso de un hombre de 34 años, que también se desplazaba en una moto, como sucedió con la primera víctima de 2026.

El accidente se registró en 66 entre 133 y 134, donde impactaron una motocicleta Zanella ZB y una Renault Kangoo.

El fallecido fue identificado por los informantes como Marcos Iván Luciani, quien tenía domicilio en Gonnet.

Su inesperada partida fue muy comentada en las redes sociales, con mensajes de mucho dolor y apoyo a la familia.

En la instrucción del sumario participan agentes de la seccional tercera.