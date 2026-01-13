Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita: el relato de un platense
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita: el relato de un platense
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
El gobierno provincial convocó a los gremios a una reunión paritaria
Primer refuerzo de Estudiantes: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
¿Es la amante?: tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale
VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona
Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero
Pablo Elías, en su primer acto como intendente interino en el Bon Odori
Expectatívas: se conoce la inflación de diciembre y de todo el 2025
Suspenden a un médico del hospital San Martín por antisemitismo
Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”
Siguen las quejas por falta de agua en varios barrios y corte de luz en Gonnet
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La temporada de verano en Pinamar se vio empañada por un violento siniestro vial ocurrido en el sector de La Frontera, una zona conocida por la circulación de vehículos de doble tracción. Un vehículo tipo UTV de color rojo y una camioneta Volkswagen Amarok blanca colisionaron de frente, dejando como saldo un niño de 8 años en estado crítico.
El impacto fue de tal magnitud que el menor debió recibir maniobras de reanimación en el mismo lugar del choque, asistido inicialmente por una médica que se encontraba ocasionalmente en la zona.
¿Cuál es el estado de salud del menor y de los otros involucrados?
El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde ingresó en estado de inconsciencia y con una grave lesión craneal. Actualmente, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado. En el rodado menor también viajaba una mujer, que conducía el UTV, y un hombre que resultó con heridas de consideración en su rostro producto de la colisión frontal.
¿Qué medidas tomó la justicia tras el siniestro en la arena?
Las autoridades policiales y judiciales ya iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del siniestro y establecer las responsabilidades de los conductores. El foco de las pericias está puesto en verificar si ambos vehículos circulaban por las áreas permitidas y si cumplían con las normas de seguridad obligatorias para el tránsito en zonas de médanos. Por el momento, los conductores de la Amarok y del UTV quedaron a disposición de la justicia para prestar declaración testimonial.
LE PUEDE INTERESAR
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
¿Cómo fue el operativo de emergencia en la zona de playa?
Tras el accidente, se desplegó un importante operativo que incluyó dotaciones de bomberos, ambulancias y personal policial para asistir a las víctimas y preservar la escena para los peritos. La zona de La Frontera es objeto de constantes controles debido a la peligrosidad que representa el tránsito recreativo de vehículos de alta potencia, un tema que vuelve a quedar en el centro del debate tras este trágico episodio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí