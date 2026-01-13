Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta

La temporada de verano en Pinamar se vio empañada por un violento siniestro vial ocurrido en el sector de La Frontera, una zona conocida por la circulación de vehículos de doble tracción. Un vehículo tipo UTV de color rojo y una camioneta Volkswagen Amarok blanca colisionaron de frente, dejando como saldo un niño de 8 años en estado crítico.

El impacto fue de tal magnitud que el menor debió recibir maniobras de reanimación en el mismo lugar del choque, asistido inicialmente por una médica que se encontraba ocasionalmente en la zona.

¿Cuál es el estado de salud del menor y de los otros involucrados?

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde ingresó en estado de inconsciencia y con una grave lesión craneal. Actualmente, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado. En el rodado menor también viajaba una mujer, que conducía el UTV, y un hombre que resultó con heridas de consideración en su rostro producto de la colisión frontal.

¿Qué medidas tomó la justicia tras el siniestro en la arena?

Las autoridades policiales y judiciales ya iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del siniestro y establecer las responsabilidades de los conductores. El foco de las pericias está puesto en verificar si ambos vehículos circulaban por las áreas permitidas y si cumplían con las normas de seguridad obligatorias para el tránsito en zonas de médanos. Por el momento, los conductores de la Amarok y del UTV quedaron a disposición de la justicia para prestar declaración testimonial.

¿Cómo fue el operativo de emergencia en la zona de playa?

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo que incluyó dotaciones de bomberos, ambulancias y personal policial para asistir a las víctimas y preservar la escena para los peritos. La zona de La Frontera es objeto de constantes controles debido a la peligrosidad que representa el tránsito recreativo de vehículos de alta potencia, un tema que vuelve a quedar en el centro del debate tras este trágico episodio.