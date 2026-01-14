Kicillof convocó a una cumbre en medio de las tensiones en el PJ

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Axel Kicillof volvió de sus vacaciones. Reapareció públicamente el lunes en Miramar donde retomó su hoja de ruta: apuntar contra las políticas del gobierno nacional. Dispuesto a acelerar en la construcción de su proyecto político, decidió no perder tiempo y convocó para hoy, en Villa Gesell, a una reunión del Movimiento Derecho al Futuro.
Allí se verán las caras funcionarios del gabinete provincial, intendentes, legisladores y referentes territoriales del MDF. Todo, en un contexto de fuertes turbulencias en el peronismo que tiene varios frentes abiertos.
Desde la conducción del PJ bonaerense hasta definiciones institucionales que tienen que ver con las autoridades del Senado, son materias pendientes y escenarios de tensión y disputa entre el kicillofismo y La Cámpora.
Esos dos termas serán, más allá del inevitable análisis de la construcción política del Gobernador con la idea de proyectarse hacia 2027 como potencial candidato presidencial, motivo de análisis y discusiones.
La pelea por la presidencia del peronismo viene caldeada. Si bien la mayoría de la dirigencia habla de agotar las gestiones en busca de la unidad y encontrar un candidato de consenso, lo cierto es que el escenario de disputa interna sigue abierto.
El cronograma corre. El 8 de febrero es el último plazo para la presentación de listas. Los comicios están convocados para el 15 de marzo. Antes de esas dos estaciones habrá otra fecha clave: el 3 del mes es la fecha tope para presentar los avales, es decir, los apoyos legales que necesitan las listas para competir.
En las últimas horas las tensiones volvieron a aflorar. El kicillofismo busca cargar las afiliaciones que logró anotar y en medio de ese trámite circuló la versión de una posible postergación de la interna para el 29 de marzo. Esa posibilidad, según trascendió, fue descartada por el kirchnerismo.
En forma paralela, las conversaciones en busca de una lista de unidad no avanzan. Existen sondeos que no pasan de eso. Propuestas concretas no abundan, pero sí posiciones que en algunos puntos parecen irreductibles. El kicillofismo, por caso, rechaza una eventual continuidad de Máximo Kirchner; el cristinismo no quiere que la futura presidenta del partido sea la vicegobernadora Verónica Magario, aliada a Kicillof.
Justamente Magario está en medio de otra disputa que recién se resolvería hacia fines de febrero, y que tiene que ver con las autoridades del Senado. Otra vez, enfrentados, el kicillofismo y La Cámpora. El Gobernador quiere en la vicepresidencia de la Cámara a Ayelén Durán, una ex camporista que tributa al Movimiento Derecho al Futuro. El cristinismo pretende ubicar ahí a Mario Ishii, ex intendente de José C. Paz.
También está en disputa la presidencia del bloque. Por un lado, Sergio Berni, aliado al cristinismo. Por el otro, Germán Lago, del kicillofismo.
La pelea es incluso más profunda y adquiere ribetes institucionales por la decisión del kirchnerismo de ir por parte de las atribuciones de la secretaría Administrativa de la Cámara alta.
En ese contexto de fuertes debates, Kicillof decidió acelerar el paso. Trazar una hoja de ruta para los próximos meses de su construcción nacional sin descuidar el armado provincial que encargó a varios dirigentes de peso territorial como Julio Alak (La Plata), Julio Pereyra (Florencio Varela) y Alberto Descalzo (Ituzaingó).
Antes de la reunión el Gobernador encabezará la primera conferencia de verano donde hará un balance de la marcha de la temporada.
