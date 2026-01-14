Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía |HOY, EN VILLA GESELL

Kicillof convocó a una cumbre en medio de las tensiones en el PJ

Kicillof convocó a una cumbre en medio de las tensiones en el PJ

Axel Kicillof

14 de Enero de 2026 | 02:18
Edición impresa

Axel Kicillof volvió de sus vacaciones. Reapareció públicamente el lunes en Miramar donde retomó su hoja de ruta: apuntar contra las políticas del gobierno nacional. Dispuesto a acelerar en la construcción de su proyecto político, decidió no perder tiempo y convocó para hoy, en Villa Gesell, a una reunión del Movimiento Derecho al Futuro.

Allí se verán las caras funcionarios del gabinete provincial, intendentes, legisladores y referentes territoriales del MDF. Todo, en un contexto de fuertes turbulencias en el peronismo que tiene varios frentes abiertos.

Desde la conducción del PJ bonaerense hasta definiciones institucionales que tienen que ver con las autoridades del Senado, son materias pendientes y escenarios de tensión y disputa entre el kicillofismo y La Cámpora.

Esos dos termas serán, más allá del inevitable análisis de la construcción política del Gobernador con la idea de proyectarse hacia 2027 como potencial candidato presidencial, motivo de análisis y discusiones.

La pelea por la presidencia del peronismo viene caldeada. Si bien la mayoría de la dirigencia habla de agotar las gestiones en busca de la unidad y encontrar un candidato de consenso, lo cierto es que el escenario de disputa interna sigue abierto.

El cronograma corre. El 8 de febrero es el último plazo para la presentación de listas. Los comicios están convocados para el 15 de marzo. Antes de esas dos estaciones habrá otra fecha clave: el 3 del mes es la fecha tope para presentar los avales, es decir, los apoyos legales que necesitan las listas para competir.

LE PUEDE INTERESAR

Nueva denuncia contra Tapia y Toviggino por el supuesto desvío de 300 millones de dólares

LE PUEDE INTERESAR

Un partido solidario que terminó en polémica

En las últimas horas las tensiones volvieron a aflorar. El kicillofismo busca cargar las afiliaciones que logró anotar y en medio de ese trámite circuló la versión de una posible postergación de la interna para el 29 de marzo. Esa posibilidad, según trascendió, fue descartada por el kirchnerismo.

En forma paralela, las conversaciones en busca de una lista de unidad no avanzan. Existen sondeos que no pasan de eso. Propuestas concretas no abundan, pero sí posiciones que en algunos puntos parecen irreductibles. El kicillofismo, por caso, rechaza una eventual continuidad de Máximo Kirchner; el cristinismo no quiere que la futura presidenta del partido sea la vicegobernadora Verónica Magario, aliada a Kicillof.

Justamente Magario está en medio de otra disputa que recién se resolvería hacia fines de febrero, y que tiene que ver con las autoridades del Senado. Otra vez, enfrentados, el kicillofismo y La Cámpora. El Gobernador quiere en la vicepresidencia de la Cámara a Ayelén Durán, una ex camporista que tributa al Movimiento Derecho al Futuro. El cristinismo pretende ubicar ahí a Mario Ishii, ex intendente de José C. Paz.

También está en disputa la presidencia del bloque. Por un lado, Sergio Berni, aliado al cristinismo. Por el otro, Germán Lago, del kicillofismo.

La pelea es incluso más profunda y adquiere ribetes institucionales por la decisión del kirchnerismo de ir por parte de las atribuciones de la secretaría Administrativa de la Cámara alta.

En ese contexto de fuertes debates, Kicillof decidió acelerar el paso. Trazar una hoja de ruta para los próximos meses de su construcción nacional sin descuidar el armado provincial que encargó a varios dirigentes de peso territorial como Julio Alak (La Plata), Julio Pereyra (Florencio Varela) y Alberto Descalzo (Ituzaingó).

Antes de la reunión el Gobernador encabezará la primera conferencia de verano donde hará un balance de la marcha de la temporada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas

Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles

Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro

Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur

El prodigio local becado por Harvard

Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
+ Leidas

En Gimnasia presentan a Auzmendi y sólo falta uno más

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

Gaich ya se siente uno más

El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica

El prodigio local becado por Harvard

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

Inmobiliario y Patente: cuándo vencen y los descuentos vigentes

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Últimas noticias de Política y Economía

Inmobiliario y Patente: cuándo vencen y los descuentos vigentes

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria

Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?

Inflación 2025: la más baja después de 8 años
Información General
Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas
Espectáculos
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
“¿Qué opinás de la relación de tu ex y mi ex?”: no faltaron condimentos en la charla entre Wanda Nara y Rusherking en MasterChef
Premios Goya 2026: “Belén”, el film argentino está nominado a Mejor Película Iberoamericana
Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
Policiales
Jóvenes se agarraron a trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés en La Plata
Deportes
Ahora si: Gaich puso la firma y es oficialmente refuerzo de Estudiantes
Gimnasia aprobó el inicio de una auditoría interna y anunció medidas para fortalecer la transparencia
El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica
Gaich ya se siente uno más
VIDEO. El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla