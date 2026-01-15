Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Trump recibe a María Corina Machado mientras afianza el diálogo con Caracas

El encuentro será en Washington

Trump recibe a María Corina Machado mientras afianza el diálogo con Caracas
15 de Enero de 2026 | 13:03

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá hoy a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que pugna por mantener línea directa con Washington en momentos en que el mandatario afianza su diálogo con la actual líder del régimen, Delcy Rodríguez.

Trump había dicho la semana pasada que sería "un honor" recibir a Machado, y aún más la idea de "compartir" de alguna manera el premio que él ansiaba y que se llevó la líder venezolana. Ella se lo dedicó a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el Premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Pero el miércoles, el mandatario declaró ante la prensa que mantuvo una "larga" conversación telefónica con la actual líder del país, Delcy Rodríguez, a la que calificó de "formidable". Rodríguez, por su parte, explicó que la conversación fue "productiva y cortés", en "un marco de respeto mutuo".

Tras su reunión en la Casa Blanca con Trump, Machado acudirá al Senado, donde mantendrá un encuentro con demócratas y republicanos. Machado salió de Venezuela en diciembre, al cabo de casi un año de clandestinidad, gracias al apoyo logístico estadounidense.

