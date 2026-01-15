Es oficial: así son las nuevas camisetas de Estudiantes para este 2026 y cuándo salen a la venta

Estudiantes hizo oficial la presentación de la nueva indumentaria de Ruge para este 2026, luego de que en las primeras horas del jueves se filtraran las imágenes. Desde el club confirmaron que "muy pronto" estará a la venta, sin precisar fecha exacta.

En las imágenes se pudo ver a referentes del plantel profesional como José Sosa, Alexis Castro y Valente Pierani posando con los nuevos modelos, que ya incorporan el escudo actualizado del club, presentado durante el rebranding de mediados de 2025. En el video oficial, finalmente, se puede ver también a Santiago Ascacibar, Guido Carrillo, Fabricio Iacovich, Edwuin Cetré y Tiago Palacios, entre otros.

La colección Ruge incluye tres juegos de camisetas, además de prendas de entrenamiento y ropa de tiempo libre para toda la temporada 2026. El equipo de Eduardo Domínguez ya comenzó la pretemporada utilizando la nueva línea de entrenamiento.

La camiseta titular tiene más bastones rojos y blancos, la alternativa es mayormente blanca y la tercera, negra con detalles rojos. El lanzamiento oficial se hizo a través de las redes sociales, antes del debut ante Independiente en el Torneo Apertura.