Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Sin luz ni agua, no vale la pena ser rico...

Deportes

Es oficial: así son las nuevas camisetas de Estudiantes para este 2026 y cuándo salen a la venta

Es oficial: así son las nuevas camisetas de Estudiantes para este 2026 y cuándo salen a la venta
15 de Enero de 2026 | 19:10

Escuchar esta nota

Estudiantes hizo oficial la presentación de la nueva indumentaria de Ruge para este 2026, luego de que en las primeras horas del jueves se filtraran las imágenes. Desde el club confirmaron que "muy pronto" estará a la venta, sin precisar fecha exacta.

En las imágenes se pudo ver a referentes del plantel profesional como José Sosa, Alexis Castro y Valente Pierani posando con los nuevos modelos, que ya incorporan el escudo actualizado del club, presentado durante el rebranding de mediados de 2025. En el video oficial, finalmente, se puede ver también a Santiago Ascacibar, Guido Carrillo, Fabricio Iacovich, Edwuin Cetré y Tiago Palacios, entre otros.

La colección Ruge incluye tres juegos de camisetas, además de prendas de entrenamiento y ropa de tiempo libre para toda la temporada 2026. El equipo de Eduardo Domínguez ya comenzó la pretemporada utilizando la nueva línea de entrenamiento.

La camiseta titular tiene más bastones rojos y blancos, la alternativa es mayormente blanca y la tercera, negra con detalles rojos. El lanzamiento oficial se hizo a través de las redes sociales, antes del debut ante Independiente en el Torneo Apertura.

LE PUEDE INTERESAR

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

LE PUEDE INTERESAR

Se conoció el video de la pelea en la que estuvo involucrado el ex Pincha Eros Mancuso

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Melissa Gilbert banca a su esposo, detenido por supuesto abuso infantil

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Graciela Alfano dio detalles de cómo era Macri en la cama: “Muy ocurrente”

La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo

La fiscalía española le dio crédito a las denunciantes de Julio Iglesias

Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel

¡Se casa Lali! El anuncio que enloqueció a los fans

VIDEO. “Pegue, Bocha, pegue”: Bochatón, a las trompadas en pleno show en Palermo
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

Zaniratto tomó nota de lo que dejó el primer ensayo de Gimnasia

Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas

¿Marcha atrás?: AFA no le perdonaría la sanción a Estudiantes

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial
Últimas noticias de Deportes

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

Se conoció el video de la pelea en la que estuvo involucrado el ex Pincha Eros Mancuso

La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Política y Economía
Cañuelas: nueva denuncia judicial por presuntas irregularidades en gestión de fotomultas
San Nicolás: avanzan nuevas licitaciones viales, pero las rutas 9 y 188 siguen sin fecha
Déja vu peronista: el sector de Kicillof amaga armar listas propias
La Plata: la Comuna clausuró otra obra de urbanización clandestina en la zona rural de 173 y 35
Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense
Espectáculos
Vero Lozano, furiosa con Sofía "La Reini" Gonet: "Que me diga las cosas en la cara la pendeja"
“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro, sin consuelo tras sus escándalos de infidelidad
El anillo de compromiso de Lali Espósito: cuánto cuesta y el significado del diseño
Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"
MasterCheff Celebrity en llamas: la propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara
La Ciudad
Tras la tormenta, el arco iris sorprendió en el cielo platense: cómo seguirá el clima
Demoras en el Tren Roca a La Plata: otra vez un accidente con un auto arrollado en las vías
En La Plata, la canasta alimentaria tuvo una variación de 1,8% en diciembre
En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata
La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata
Policiales
VIDEO. Golpe a una banda de motochorros en La Plata: dos detenidos y armas secuestradas
El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian
Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla