El FMI respaldó el ritmo de acumulación de reservas

Además, anunció que la revisión del programa se realizará en febrero

El FMI respaldó el ritmo de acumulación de reservas
15 de Enero de 2026 | 13:28

Escuchar esta nota

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el ritmo de acumulación de reservas que está realizando el Banco Central y anunció que la revisión del programa en curso se realizará en febrero.

“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la portavoz del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington.

La vocera destacó que “las compras excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”.

Desde el lunes 4 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, el Banco Central compró 515 millones de dólares.

Por otro lado, anunció que la misión para la primera revisión del programa en curso será en febrero, pero sin una fecha aún confirmada.

Asimismo, Kozack dijo que todavía no está cerrado el programa de actividades de Krislatina Georgieva en el Foro Mundial de Davos, por lo cual no estaba en condiciones de informar sobre un encuentro con el presidente Javier Milei.

