El FMI respaldó el ritmo de acumulación de reservas

Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
La Plata bajo alerta amarillo por tormentas fuertes: ¿a qué hora llegan?
Manifestantes de la UOCRA campan en una obra de ABSA en Ensenada
VIDEO. Caos vial en el Centro por un piquete frente a Gobernación: no descartan cortar la Autopista
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto
Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas
La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose
Trump recibe a María Corina Machado mientras afianza el diálogo con Caracas
Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian
VTV La Plata: hoy es el último día para verificar el auto antes del aumento del 21,8%
En febrero, nuevo aumento del boleto de micros en La Plata: las tarifas
Estados Unidos incauta otro petrolero sancionado vinculado a Venezuela
Arranca la segunda quincena y en la ruta 2 se siente el recambio turístico: más de 1150 autos por hora hacia la Costa
VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio
Cuatro de cuatro: las muertes viales en La Plata, todas en moto
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
Irán desmiente que el manifestante Erfan Soltani vaya a ser ejecutado
El Gobierno reanuda las reuniones con gobernadores por la reforma laboral
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
WOW, origen platense y una mirada contemporánea sobre la ciudad y la publicidad en vía pública
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
"Estaba asustado abajo de la cama": bomberos rescataron a un perro atrapado en el incendio de Barrio Norte
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Además, anunció que la revisión del programa se realizará en febrero
Escuchar esta nota
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el ritmo de acumulación de reservas que está realizando el Banco Central y anunció que la revisión del programa en curso se realizará en febrero.
“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la portavoz del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington.
La vocera destacó que “las compras excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”.
Desde el lunes 4 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, el Banco Central compró 515 millones de dólares.
Por otro lado, anunció que la misión para la primera revisión del programa en curso será en febrero, pero sin una fecha aún confirmada.
Asimismo, Kozack dijo que todavía no está cerrado el programa de actividades de Krislatina Georgieva en el Foro Mundial de Davos, por lo cual no estaba en condiciones de informar sobre un encuentro con el presidente Javier Milei.
LE PUEDE INTERESAR
La UTA rechazó el 1% y no descarta ir a un paro de micros
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno reanuda las reuniones con gobernadores por la reforma laboral
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí