Trump exige que EE UU controle Groenlandia

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
Afirmó que cualquier otra opción es “inaceptable”. Las conversaciones, que incluyen a Dinamarca, sin avances en Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar la relación con sus aliados al afirmar que cualquier escenario que no implique que Estados Unidos se quede con Groenlandia es “inaceptable”, e incluso sugirió que la OTAN debería ayudar a Washington a adquirir el control de la isla.
Las declaraciones se produjeron horas antes de una ronda de conversaciones en Washington entre autoridades de Dinamarca y Groenlandia con el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, que concluyeron sin avances sustanciales y dejaron al descubierto un profundo desacuerdo.
En un mensaje difundido en su red social, Trump insistió en que Estados Unidos “necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional” y advirtió que, de no actuar, Rusia o China podrían hacerlo. A su juicio, la Alianza Atlántica sería “mucho más formidable” si el territorio quedara bajo control estadounidense. La Casa Blanca no descartó explícitamente el uso de la fuerza, lo que incrementó la inquietud en Europa.
Tras una reunión de aproximadamente una hora, el canciller danés Lars Løkke Rasmussen reconoció la existencia de un “desacuerdo fundamental” con la administración Trump. Si bien ambas partes acordaron crear un grupo de trabajo para seguir dialogando, Dinamarca y Groenlandia dejaron en claro sus “líneas rojas”: el respeto a la integridad territorial del reino danés y a la autodeterminación del pueblo groenlandés. La ministra groenlandesa Vivian Motzfeldt sostuvo que el diálogo continuará, pero subrayó que la isla no está en venta.
Las declaraciones de Trump provocaron una rápida reacción de Copenhague, que anunció un refuerzo de su presencia militar en el Ártico y el Atlántico Norte, en coordinación con aliados de la OTAN.
Aviones, buques y soldados daneses, junto a efectivos de otros países aliados, comenzarán a desplegarse en la región en el marco de ejercicios conjuntos. Suecia y Noruega ya confirmaron su participación.
Minerales y posición estratégica: razones de la codicia por la isla ártica
Francia, como La Plata: en 2025, más muertes que nacimientos
Groenlandia es considerada estratégica por su ubicación entre el Atlántico Norte y el Ártico, por la apertura de nuevas rutas marítimas debido al deshielo y por sus recursos minerales críticos. Trump sostiene que la isla es vital para el sistema de defensa antimisiles estadounidense y para contener una supuesta amenaza rusa y china, una visión que expertos y habitantes locales cuestionan abiertamente.
Mientras en Nuuk crece el rechazo a las ambiciones estadounidenses, el conflicto diplomático amenaza con profundizar las fisuras dentro de la OTAN.
Aunque Dinamarca y Groenlandia apuestan a mantener el diálogo, el tono inflexible de Trump deja el futuro de la relación envuelto en una fuerte incertidumbre.
