El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose
La conmoción continuó en el barrio de Los Hornos luego del trágico incendio que, en el anochecer del miércoles, provocó la muerte de una joven y sus dos pequeñas hijas en una vivienda ubicada en 57 entre 152 y 153. En las horas posteriores al hecho, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y despedida por parte de familiares, amigos y vecinos.
Tal como anticipó EL DIA en exclusiva, el siniestro se desató al caer la tarde y las víctimas fueron Celeste Villalba, de 27 años, y sus hijas Pilar, de 7, y Ahitana, de 4, quienes fallecieron en el lugar. El caso quedó bajo investigación judicial y, aunque aún se aguardaban los resultados de las pericias oficiales, una prima de la joven, de 17 años, aportó detalles clave sobre cómo se habrían iniciado las llamas.
Según informaron fuentes policiales, la adolescente declaró que dentro de la vivienda se encontraba su hermano, de 3 años, quien estaba jugando con un encendedor. En un descuido, el menor habría prendido fuego ropa y un colchón, lo que provocó que el incendio se propagara rápidamente por la casa. La testigo relató que logró salir del inmueble junto al niño, pero que Celeste y sus dos hijas quedaron atrapadas entre las llamas.
Tras conocerse la tragedia, los seres queridos de las víctimas expresaron su dolor en redes sociales. “Amiga de mi alma, mi gorda segundera, mi compañera, te voy a extrañar”, escribió una joven en su perfil de Facebook.
Otra amiga compartió un video en TikTok con imágenes de Celeste y sus hijas. “Amiga, quien entienda el por qué, que me explique”, se leía en la publicación, que añadía: “Porque ayer estábamos meta joda y hoy despertar con esta noticia… no caigo. Te voy a extrañar, guacha, porque ustedes tenían toda una vida por delante”.
“Ay, Celes, no lo puedo creer. Qué injusta es la vida, te fuiste con tus dos hijas. Descansá en paz. Siempre te voy a recordar”, comentó Estela Castro. A su vez, Héctor Sanuaga expresó: “Qué tristeza, por Dios. El barrio está de luto. Dios bendiga a toda esa familia”. Otros mensajes coincidieron en enviar fuerza a los familiares y recordar con cariño a la joven y a las niñas.
“Que en paz descansen. Mi vecina y las amiguitas de mi hijo, qué desesperante”, escribió otra mujer, mientras que Anto Penella dejó un sentido posteo: “Amiga mía, aún no me lo creo. Volá bien alto vos y las nenas. Mucha fuerza para tu familia. Solo me queda recordarte a vos y a las gordas con una hermosa sonrisa”.
El incendio dejó una profunda herida en el barrio, que permanecía consternado y unido en el dolor, a la espera de avances en la investigación que permitan esclarecer por completo las circunstancias de la tragedia.
